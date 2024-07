Secret Mill reflexiona sobre la il·lusió a través de l’art en la seva nova temporada

Secret Mill, la galeria d’art secreta de l’Empordà, reflexionarà aquest estiu sobre el concepte d’il·lusió i el vincle «paradigmàtic» entre la creació artística i la intel·ligència artificial. L’espai, un antic molí rehabilitat a Sant Pere Pescador, acollirà aquesta temporada les obres de creadors com José María de Aurora & Yoyo Balagué, Xavier González Arnau, Jaume Roig & Jean Marie del Moral i Manolo Sierra, amb propostes que exploren la connexió entre el món físic i allò metafísic.

La temporada ha arrencat convertint la galeria en un jardí zen on les esferes ceràmiques de Yoyo Balagué dansen amb la pintura gestual de José María de Aurora. L’exposició, batejada com a Èter i Terra, estarà oberta fins al 14 de juliol i per visitar-la és imprescindible la reserva prèvia.

Fins al 15 de setembre

La programació cultural de Secret Mill s’allargarà fins al 15 de setembre, amb exposicions com La vida regnant, amb pintures romàntiques del món natural de Xavier González Arnau; Lost Universal Common Ancestor, que uneix les escultures de Jaume Roig i les fotografies inèdites del procés de creació al seu estudi, signades pel fotògraf Jean Marie del Moral i, finalment, S, de Manolo Sierra, en què l’artista en residència al molí mostrarà les seves darreres creacions.