Gaudir de bon cinema vora la mar a la Costa Brava

Convertir una platja en un cinema pot semblar estrany, però justament a això s'han habituat els últims estius tant a Palamós com a Tossa de Mar, almenys durant uns dies. La mostra Cinema Lliure a la Platja tornarà a projectar en aquestes dues localitats gironines el juliol. En total, es podran veure quatre films que, com cerca l'organització, a vegades no arriben a les cartelleres convencionals, i l'accés serà lliure.

A la Platja Gran de Tossa, aquesta és la cartellera: El dimarts 9, Las chicas están bien (Itsaso Arana), una convivència per a assajar de quatre actrius i una escriptora que, per la directora de la mostra Juliana Spadano, és "un conte bonic i fresc sobre l'amistat femenina que s'escolta, recolza i construeix amb la sororitat com a eix". I el dia 23, una oferta familiar per a tots els públics: la candidata a l'Òscar Robot Dreams (Pablo Berger) és la història d'un gos solitari de Manhattan que es construeix un robot com a amic, però l'ha d'abandonar. D'aquesta pel·lícula, muda, Spadano destaca que "és una perla, amb una banda sonora preciosa i una animació exquisida".

Pujant a La Fosca de Palamós, el 14 de juliol es projecta Tony, Shelley i la llanterna màgica (Filip Posivac), una altra peça familiar sobre "amistat i diversitat" entre en un noi que té la característica de brillar i es passa el dia tancat a l'edifici on viu i la seva nova veïna. El 28 de juliol, diumenge, serà el torn de l'òpera prima de la mallorquina Antonina Obrador, Quest, on un biòleg busca catalogar la flora de l'illa deshabitada i sobrenatural on va suïcidar-se la seva dona. "És arriscada, però crea una atmosfera única amb un paisatge preciós i un to místic i melancòlic", descriu la directora de la mostra.

"Triem pel·lícules de qualitat, que han passat per festivals i tenen un missatge important, i volem donar visibilitat al talent jove, local, i a les directores", explica Spadano, a qui que els seus companys descriuen com "l'ànima del projecte".

Una experiència més enllà del film

Més enllà dels llargmetratges, protagonistes naturals, Cinema Lliure a la Platja vol ser "una experiència" completa. Abans de les pel·lícules hi ha ambientació musical i també es projecta un curtmetratge. A la costa gironina podran veure's Las Visitantes d'Enrique Buelo (dia 9 a Tossa i 28 a Palamós) i La cucharada de Miranda Soldevila (dia 14 a Palamós i 23 a Tossa). Tot plegat, és clar, ben a la vora del mar i mentre es pon el sol.

Des de l'arribada a Tossa i Palamós el 2019, Cinema Lliure a la Platja, que arriba a la tretzena edició, ha notat un augment de públic a mesura que es consolida el festival. L'any passat gairebé mig miler de persones van passar per cadascuna de les localitats, i les previsions són similars.