Joaquín Sabina anuncia 'Hola y adiós', la gira de comiat d'escenaris "multitudinaris"

El cantautor Joaquín Sabina ha anunciat 'Hola y adiós', una gira de "comiat" dels escenaris "multitudinaris" que arrencarà el febrer de 2025 i el portarà per ciutats d'Amèrica i Europa, tal com ha anunciat a les xarxes socials.

Així, aquesta gira començarà a Amèrica i durant onze setmanes recorrerà Mèxic, els Estats Units, Costa Rica, Colòmbia, Perú, Xile, Uruguai i Argentina. Després d'una breu pausa, la gira seguirà el seu rumb a Espanya i Europa, fins al final del mes de novembre.

Les dates, ciutats i venda d'entrades es donaran a conèixer al mes de juliol per a Amèrica i al setembre per a Espanya. Des del compte oficial de Sabina s'ha definit aquesta iniciativa com "un últim nocaut emocional" amb una vintena llarga de temes que "ja són pregàries del somni impossible de l'amor".

La recent gira de Sabina, la “més rotunda” de la seva dilatada carrera, va reunir més de 700.000 persones en gairebé 60 concerts per una dotzena de països. "La il·lusió, professionalitat i experiència del mestre d'Úbeda van vèncer el vertigen inicial, contagiant alegria i energia als seus músics i guanyant-se el públic", ha conclòs.