Les traduccions de 'Guerra i pau', 'La mort del Rei Artús' o 'Maria Antonieta' finalistes del premi Aurora Bertrana

La tercera edició dels premis Aurora Bertrana a la traducció d'una obra ja publicada ja té finalistes. Es tracta de 'A passes cegues per la terra' de Lieb Ròkhman i traduït per Joan Ferrarons, 'La mort del Rei Artús', traduïda per Lola Badia, 'Guerra i pau' de Lev Tolstoi i traduïda al català per Judit Díaz, 'Maria o el món contra les dones' de Mary Wollstonecraft i traducció d'Esther Tallada, 'Maria Antonieta' d'Stefan Zweig amb la traducció de Ramon Farrés i 'Gata sobre una teulada de zinc calenta de Tennessee Williams, traduïda per Joan Sellent. El jurat ha escollit aquests finalistes d'entre més de 700 títols traduïts en català d'editorials dels Països Catalans.

Per optar a aquest premi poden participar-hi totes les obres literàries que s'han traduït en català i han estat editades al llarg del 2023. Els organitzadors dels premis obtenen els registres ISBN de tots els títols cada any i els remeten al jurat perquè aquest en faci una selecció. El guanyador del premi s'anunciarà en la festa dels Premis Literaris de Girona el 17 de setembre. La dotació d'aquest guardó és de 6.000 euros que aporta la Fundació Prudenci Bertrana i la Fundació Valvi.