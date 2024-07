Marc Vicens guanya el concurs «Llamps i Tintes» de còmic

El projecte Foc creuat, del dibuixant i dissenyador gràfic Marc Vicens, ha guanyat el concurs de còmic i novel·la gràfica «Llamps i Tintes» de la Diputació de Girona. El premi, que ha rebut cinc candidatures, està dotat amb 6.000 euros que serviran per desenvolupar el projecte durant un any. D’acord amb el que estableixen les bases del concurs, es publicarà dins la col·lecció de novel·la gràfica Llamps i Tintes, creada per l’ens per contribuir a la publicació de còmic i novel·la gràfica per a adults en llengua catalana i donar a conèixer obres inèdites de qualitat.

El projecte premiat és un collage de sis capítols, no lineal i amb un punt surrealista, amb diàlegs i reflexions a l’entorn de l’ésser humà, de les seves relacions i neguits, en diferents llocs i situacions, com ara un partit de tenis o escorxant suro.

«Els personatges acaben parlant sense un rumb identificable, però amb un fil soterrat que relliga els relats de temes universals tractats una vegada i una altra a la història de la literatura: l’amor, la mort, la traïció, la religió, la filosofia, la relació dels humans amb la natura...», assenyalen des de la corporació.

La col·lecció Llamps i Tintes! va arrencar el 2022 amb El bròfec, de l’escriptor Adrià Pujol i la il·lustradora Laia Baldevey i després va publicar el còmic Somnis entre la boira, d’Àngel Marí i Lluís Recasens, que va guanyar el concurs de l’any 2022. Al setembre sortirà la novel·la gràfica seleccionada el 2023, La cuirassa, de Laura Reixach.