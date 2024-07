Banyoles celebra la 25a Nit de Narradors amb un conte de Fonalleras escrit per a l’ocasió

Banyoles va celebrar dijous la vint-i-cinquena edició de la Nit de Narradors amb un conte creat per a l’ocasió per l’escriptor Josep Maria Fonalleras. Fonalleras, que va fer riure i emocionar els assistents amb la narració, va ser un dels protagonistes de l’esdeveniment literari organitzat per la llibreria L’Altell al claustre del monestir de Sant Esteve, juntament amb l’escriptora Cristina Garcia Molina i els traductors Jordi Martín Lloret i Marta Pera Cucurell.

Garcia Molina va llegir el capítol Moll d’Els irredempts, l’obra amb què va guanyar el premi Llibreter l’any passat; Jordi Martín, un relat de Boris Vian i Marta Pera, un text de Flannery O’Connor.