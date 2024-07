Figueres es MOU porta la dansa als carrers i places de la ciutat

El festival de dansa i moviment al carrer Figueres MOU ja ha començat, oferint fins dissabte a la nit una vintena de propostes, majoritàriament en espais públics i al carrer, amb l'objectiu d'apropar aquesta expressió artística a tothom. Els escenaris d'aquesta edició es concentren al centre de la ciutat: la plaça de l'Ajuntament, la Rambla, la plaça Josep Pla, l'exterior de l'espai cultural La Cate, l'Auditori Els Caputxins i el Teatre Municipal El Jardí, per facilitar que el públic es pugui desplaçar a peu i gaudir dels diversos espectacles cada dia.

La programació d'aquest any inclou diverses peces internacionals que fan parada a Figueres durant les seves gires. És el cas de Natural order of things, la nova coreografia de GN|MC, companyia internacional resident a Barcelona, fruit de la col·laboració entre Guy Nader i Maria Campo. Una altra proposta internacional que es podrà veure és la instal·lació/performance Coin operated del duo Jonas & Lander, format per un portuguès i un brasiler.

Seguint la línia dels darrers anys, les organitzadores potencien la participació activa del públic en aquesta edició. Una de les activitats destacades és el Danceoke Pop, una acció de la ballarina i coreògrafa Laura Alcalá Freudenthal, que proposa una activitat similar a un karaoke col·lectiu, però en lloc de cantar, el públic és convidat a ballar. El coreògraf Pere Faura s'uneix a aquesta acció amb el Diskoreoke, una sessió de música i vídeo per continuar ballant i gaudint del moviment.

El festival també inclou una peça inèdita dirigida per la companyia Durban i ballada per intèrprets no professionals amb diversitat funcional de les entitats sense ànim de lucre El Dofí, Altem i Mifas. Aquesta proposta és el resultat del workshop desenvolupat durant la setmana del festival, sota la direcció d'Eva Durban, amb la participació dels ballarins i ballarines que protagonitzen la peça. La iniciativa està impulsada per Figueres a Escena i el festival Figueres es MOU.

Encara que la majoria d'espectacles, estan adreçats a tots els públics, enguany el festival ha programat propostes dirigides específicament a un públic familiar. És el cas de ...I les idees volen, de la companyia Animal Religion, un espectacle de circ on el joc, la col·laboració del públic, la llum i la música es combinen per crear una experiència única a cada funció. SUBJECTE·VERB·PREDICAT és també un espectacle per a tota la família, resultat de la investigació de CondeGalí B.L. sobre la relació entre sintaxi i coreografia. com a formes de composició del llenguatge.

Un festival de referència

Impulsat per la cooperativa Agitart, Figueres es MOU és un dels festivals més consolidats de dansa contemporània del país. Programa actuacions de companyies nacionals, espanyoles i internacionals per mostrar la diversitat artística amb una oferta d'espectacles innovadors per a tota mena de públics. Creat el 2014, el festival manté la filosofia inicial d'apropar el llenguatge de la dansa i el moviment a la ciutadania a través de la programació, la formació, la sensibilització i el suport a projectes vinculats al món de la dansa. La majoria de les propostes són gratuïtes, tot i que el festival també ofereix espectacles de pagament per millorar la qualitat de la programació. Figueres es MOU compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura i Esport. El festival forma part del circuit Red AcieloAbierto i de la Plataforma d’Arts de carrer de Catalunya.