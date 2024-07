L'espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols proposa un diàleg digital entre escultures i pintures del fons de la baronessa

Aquest divendres s'inaugura a l'Espai Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols 'Entre obres. Diàlegs prefigurats amb la col·lecció Carmen Thyssen'. Es tracta d'una proposta de 24 escultures que dialoguen amb peces de la col·lecció de la baronessa. Ara bé, el visitant només veurà les escultures i, a través d'un codi QR, haurà de descarregar-se l'obra escollida per dialogar amb la peça a través d'algun dispositiu. D'altra banda, des de l'Ajuntament assenyalen que aquesta tardor es licitaran les obres de reforma del futur museu on es preveu que hi comencin entrar els operaris a finals de març del 2025. L'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, ha revelat que el centre obrirà al públic a principis del 2027.