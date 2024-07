Bivac, el grup del Pla de l’Estany que prepara el concert pel qual va néixer

El 19 i 20 de juliol, la Festa Major de l’Acampada Jove, Arrels, serà un dels grans festivals de l’estiu a Catalunya. A l’escenari hi pujaran noms com l’estel·lar Julieta o el duet Ginestà, però també un grup del Pla de l’Estany que, en poc més d’un any de vida, ja està aconseguint fer-se un nom més enllà de les nits d’estiu: Bivac. El projecte va gestar-se a finals del 2022 i el primer concert, després de fer l’EP Memòries d’un demà (abril de 2023), va ser justament en el marc del Destaca’t, la fase provincial del Concurs Música Jove, porta d’accés al cartell de l’Acampada Jove per a grups emergents. Amb ritme festiu i alegre -fan un pop-rock català que admet tocs de rumba, reagge o punk- Bivac va convèncer el jurat i el públic, i ara afronta amb «impressió, respecte i ganes» aquesta oportunitat.

Marc Grabulosa i Tina Rojo posen guitarra i veu a un grup de nou integrants completat per Marc Jordà, guitarra elèctrica, Arnau Soler, baix, Clara Tarradas, teclat, Martí Juanola, trombó, Jan Coll, trompeta, Sara Gómez, saxo, i Joan Puigmitjà, bateria. Reconeixen que aquell primer concert «és la llavor de tot», però des de llavors han passat per escenaris on, somriu en Marc, «sovint hi anàvem d’espectadors». Són els de l’Strenes, La Mirona o un bon grapat de festes majors.

L’escenari, el millor indret

Ara, el primer dia no s’oblida: «Vam tocar a la zona d’acampada, a la una, davant gent que s’havia despertat i el jurat, i tots s’ajuntaven en quatre zones d’ombra que hi havia!», recorda Grabu, com li diuen. D’aquí a ben poc es vol fer seu l’escenari davant molta més gent, i menys adormida!

El primer disc de la banda consta d’onze temes agrupats amb el nom d’Indrets. La cançó que dona títol a l’àlbum parla d’un «futur imprecís ple de records esperant poder ser construïts», i així veu el futur la formació, buscant «tirar endavant sens fi trepitjant nous camins». I, últimament, aquests camins han passat per a plantejar un nou directe que presentaran, és clar, a l’Acampada: «Serà enèrgic, amb molt moviment i solos», explica Tina Rojo.

Ser una banda amb tants instruments dona molt joc a la música de Bivac, i Indrets ho demostra. El disc inclou temes que havien saltat del primer disc de curta durada i n’afegeix de nous, incloent dues col·laboracions amb Germà Negre (El meu poble, una oda a «on les primeres passes vas fer, on l’estany abraça la terra») i Roko Banana (Que no espera, més intimista i allunyada de la rauxa del grup). Per a Bivac, aquests temes han suposat treballar amb dos «referents de la comarca» que fa temps que segueixen.

Altres referents són Lax N’Busto, Sau o Doctor Prats. «La música que escoltàvem de petits», com diu Tina Rojo, «més de directe i menys gravada», i diferent de l’estil que triomfa ara, més urbà. Però tant se val, perquè amb una banda de nou i sense voler «tocar un estil concret perquè ens funcioni més», Bivac avança a bon peu.

Després de l’Acampada, tancaran l’estiu tocant a casa en les Festes d’Agost de Banyoles, on repetiran el mes següent abans de posar fi a la gira. Serà a Barcelona, a la sala Paral·lel 62, el 19 de setembre. Llavors, l’activitat de Bivac s’haurà d’aturar una mica perquè bona part del grup estudia, però, sent amics com son, ja saben que trobaran temps per seguir assajant i creant cançons.

Com a deures, se’ls podria recriminar una assignatura pendent. Ho confessa Tina Rojo: «encara no hem fet mai un bivac junts».

