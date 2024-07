«El rock no ha sigut mai un gènere de majories a Espanya»

Vostè no sol concedir gaires entrevistes...

A vegades està bé fer-ne i altres no té cap sentit. Si no estàs preparant cap disc ni cap gira, tampoc has de passar-te el dia donant la tabarra. Però bé, quan arriba el moment d’anunciar alguna cosa no està malament, tot i que tampoc en faig moltes, és cert (riu).

Quan va treure Lo que aletea en nuestras cabezas, el públic creia que era un divertiment momentani fins al retorn d’Extremoduro. Avui dia, quatre discos i un directe en DVD confirmen que la banda «dels Robe» ha vingut per quedar-se.

Jo també ho pensava, eh. Creia que seria una cosa puntual. Vam fer el primer disc sense ni pensar en tocar en directe. Un divertiment, com has dit. Després ens va agradar molt la cosa i vam veure la possibilitat de fer una gira. Per això gravem el DVD, perquè pensàvem que era un directe que mai més faríem i per tenir-lo de record. Però després van succeir diverses coses que han propiciat que hàgim seguit. I la veritat que cada dia estem més compenetrats i gaudint més.

Aquest projecte ha canviat Robe Iniesta?

La vida és el que et va canviant i les coses que fas canvien amb tu. Seria estrany que continués fent les mateixes cançons que fa 30 anys. El normal és que hi hagi una evolució, encara que jo en això... No puc planejar què escriuré o sobre quin tema, però és clar que el que surt, surt de dins i mostra aquesta evolució que tens amb la vida.

Aquest projecte traspua la importància de la melodia, en un nivell gairebé orquestral, amb cert virtuosisme.

Les cançons es podrien fer de moltes maneres, però amb aquesta gent, amb aquesta versatilitat i bon gust per la música, fa que siguem ambiciosos. Des del primer disc, que era molt diferent, ja es respirava. Després va entrar en Woody (a la guitarra) i ja va canviar a una cosa més rockera. Però bé, continuem buscant el nostre so sense deixar d’experimentar. Ens coneixem millor i ens donem tota la llibertat.

L’últim disc, Se nos lleva el aire, s’obre amb El hombre pájaro i clares al·lusions a la manca de forces. Això podria interpretar-se com que no es veia amb forces per a continuar més amb la música...

Home, jo això no ho tinc pensat ni molt menys. Quan arribi, arribarà. De moment estem amb la gira al màxim i els concerts estan sortint bonics. La gent ho està gaudint. Les lletres les ha d’interpretar cadascú. Una cançó no parla del que l’autor digui que parla, sinó del que li suggereix al que l’escolta. Al final, què t’importa en què estigués pensant l’autor quan l’estava fent?

En aquest sentit, en quin moment diria que es troba ara?

En un moment molt bo de la meva carrera, amb un disc que li ha agradat a tothom i que a nosaltres també ens agrada molt tocar. Si fos per nosaltres, només faríem en concert les cançons del disc nou, una vegada i una altra (riu)!

No es cansa d’estar tants anys sobre un escenari?

Bé, a mi les ganes me les donen els temes nous. Si no faig temes nous, no tinc ganes de posar-me a tocar. Però quan tens un tema al cap, estàs boig per ensenyar-lo als altres. Quan el treballes al local, estàs boig per anar a gravar-lo. Quan el graves, tens ganes que l’escolti la gent. I després, clar, el que vols és tocar-lo en directe. Les ganes me les dona el material nou i ser un grup viu que no es casa amb un so específic.

Fuig del fenomen AC/ DC, que no és més que la teva primera i última cançó sonin igual?

No em representa gens això(riu). Haig de sorprendre’m a mi mateix per a després poder sorprendre els altres. Ens agrada experimentar amb cosetes noves, com l’acordió, el violí o el clarinet, però després vam ficar la guitarra per a crear uns sons collonuts. Tot aquest tipus de mescles donen riquesa a la música. Jo crec que mola més.

Ha viscut canvis en la indústria, com l’entrada de plataformes digitals o la desaparició dels discos tal com es coneixien... Com valora aquesta evolució?

En alguns sentits bé i en uns altres no tan bé. Que es facin singles en comptes de discs sencers tampoc és un canvi massa gran. Antigament, només es feien senzills i després es treien discos llargs quan es tenien un munt de singles simplement per ajuntar-los en alguna cosa. D’alguna manera està bé perquè és més accessible.

I quina diria que és la diferència més gran?

Que tothom escolta el mateix tota l’estona. No entenc com surten cançons de joves que es converteixen en fenòmens i tenen moltes més reproduccions de les que tindré tota la vida. És brutal com tothom es posa d’acord per escoltar la mateixa cançó la mateixa setmana. I, també, que abans la discogràfica tenia més poder, si fitxaves per una ja tenies mig camí fet, però ara no vol dir massa res i no et donen a conèixer si no ets de l’estil d’aquestes majories que sonen a la ràdio.

Així i tot, quan va treure el disc estava al costat d’aquests joves a la llista de més escoltats...

Em va sorprendre perquè tracten amb altres volums de xifres. Per a mi un milió de persones és al·lucinant, però per aquesta gent no és res.

També és cert que tothom ha escoltat encara que sigui una cançó d’Extremoduro. Això li ha de donar certa autoestima...

Home, és clar, autoestima te n’ha de donar, però en la mesura justa. Sempre ho dic: els artistes necessitem tenir el suport de la gent perquè en l’art no hi ha ningú que tingui raó, no és com una paret, que està recta o no. Tu mateix ni saps si el que fas és bo, et cal suport, però no per pressionar-te pensant que ets l’hòstia, sinó per animar-te, donar-te força.

Podem dir que no és una persona depenent del seu públic...

No, perquè per dependre del públic hauria d’establir un rumb, i la meva carrera s’ha fet sense cap rumb fixe. No em puc ni plantejar escriure un tema concret, la cosa va al revés, primer surt i després endevino de què parla. Tinc la sort que al públic li agrada, perquè no sabria fer res més. Més d’una vegada m’he posat a fer una cançó alegre i a mig camí, coi, què s’ha torçat?

Li van dedicar una cançó a una escola d’Extremadura. La seva música és apta per a tots els públics?

No. Jo faig música per a adults. S’ha de saber entendre les lletres per donar-los un significat, no pots entendre-les al peu de la lletra, i un nen això no crec que ho pugui fer.

No només les lletres, també melodies. A La ley innata n’hi ha de Bach i a l’últim disc, de Debussy. L’inspiren més els clàssics que els grups de rock?

No, però els components del grup tenen una formació clàssica i és més senzill que surtin aquestes coses. Jo estic obert a tot, busco que cada cançó sigui original.

La música d’ara ha perdut aquesta originalitat?

No ho sé. Veig molta música igual, però també sons diferents i interessants. El problema és que sembla que sols existeixi el so majoritari, però hi ha molta música que has de buscar perquè no te l’envia l’algoritme. El rock mai ha sigut un gènere de majories a Espanya.

Li queda algun repte a assolir com a artista?

La següent cançó, sense anar més lluny, que serà la millor perquè l’última sempre ho és. L’última que he fet, El poder del arte, és la que més m’agrada. Només em queda seguir fent temes, és el que m’omple.

Va començar el projecte demanant als assistents que no traguessin el mòbils als concerts, ho ha aconseguit?

Encara n’hi ha masses pel meu gust. Un anunci de telèfons venia un concert on tothom gravava com si fos el millor. Entenc que la gent vulgui gravar una mica pels amics, però em molesta si graven tot el concert com si no hi hagués gent darrera volent gaudir del directe.

