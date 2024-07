Guillem Gisbert, Paula Valls, La Ludwig Band i Oques Grasses, entre els vuit finalistes del Premi Cerverí 2024

El Premi Cerverí a la cançó amb la millor lletra en català ja té els vuit finalistes de l’edició 2024. Les cançons són ‘Les aventures del General Lluna’, de Guillem Gisbert, del disc ‘Balla la masurca!’; ‘Filomena’, de Paula Valls, del disc ‘Començar de Nou’; ‘El meu amor se n’ha anat de vacances’, de La Ludwig Band de ‘Gràcies per venir’; ‘Verd avellaner’, de Mar Pujol, de ‘Cançons de rebost’; ‘Per la bona gent’, de 31Fam, del disc ‘X si ens veiem en una altra vida’; ‘Arquitectes’, de Joan Miquel Oliver, del disc ‘Electronic Devices’; ‘Cendres’, d’Anaïs Vila, del disc ‘Ara sempre’ i ‘Sort de tu’, d’Oques Grasses del disc ‘Fruit del deliri’.

Catalunya Ràdio, iCat i la Fundació Prudenci Bertrana, amb la col·laboració de la revista “Enderrock”, conviden els oients a participar en l’elecció popular de la millor lletra de cançó editada en català d’aquesta temporada.

El jurat del premi, que s’atorga per votació popular, està integrat per les periodistes de Catalunya Ràdio Montserrat Virgili i Marta Viana; la periodista del Grup Enderrock, Helena Moren; el director de la revista ‘Enderrock’ i del programa Sona9 d’iCat i Catalunya Ràdio, Lluís Gendrau; el director del programa ‘Nota de Veu’ d’iCat, Fran Lluís Giró, i el membre de la Fundació Prudenci Bertrana, Francesc Viladiu.

Des del 8 de juliol i fins al 8 de setembre, els oients de Catalunya Ràdio i d’iCat estan convidats a triar una cançó, votant a través del web de Catalunya Ràdio. D’aquesta votació, en sortirà el Premi Cerverí 2024 a la millor lletra de cançó editada en català, que se sabrà durant la gala de lliurament dels Premis Prudenci Bertrana, el 17 de setembre a l’Auditori de Girona.

Cada any, la Fundació Prudenci Bertrana convoca els Premis Literaris de Girona: Prudenci Bertrana de novel·la, Miquel de Palol de poesia, Carles Rahola d’assaig, Ramon Muntaner de literatura juvenil, Cerverí de lletra per a cançó, Lletra, a la millor iniciativa digital de i sobre literatura catalana i Aurora Bertrana de traducció per col·laborar en la difusió d’aquests gèneres i de la lectura en català, i per honorar la memòria d’aquests escriptors i gironins il·lustres. El Premi Cerverí, de lletra de cançó, es va constituir el 1996.

Hi participen les lletres originals i inèdites editades en el sector discogràfic durant l’últim any natural (del 1 de maig del 2023 al 31 d’abril del 2024). No hi opten ni les adaptacions ni els textos editats anteriorment en qualsevol altre suport. La Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio, iCat.cat i la revista ‘Enderrock’ faran difusió de les lletres que concursen al premi, que és honorífic.