De fer màgia al bar del poble a Mèxic, Nova York i l’exclusiu Magic Castle

Ara fa uns quants anys, Josep Vidal començava a exhibir els primers trucs de màgia mentre sortia de festa al pub Gerry’s de Lloret de Mar. Segurament, pocs dels qui impressionava llavors haurien imaginat que acabaria actuant a un dels espais més prestigiosos del sector, el Magic Castle de Nova York, però, del 9 al 15 de setembre, el premiat xou de màgia de prop de Vidal serà un dels atractius d’aquest exclusiu club: sols s’hi pot accedir com a membre o convidat.

Per Vidal, això és «el cim» de la seva carrera, la gran il·lusió que ha perseguit des que va entrar al món de la màgia com a adolescent. Nascut a Tortosa el 1993, va viure i créixer a Lloret de Mar des dels vuit anys, i la seva relació amb la màgia comença allà, gràcies a la històrica nevada del 2010. El poble va quedar-se uns dies sense llum, i ell va aprofitar-ho per «explorar» la caixa màgica que la seva mare li havia regalat. Hi descobriria un món que encara el fascina.

No va trigar a aficionar-s’hi i a voler aprendre’n més. Primer, pel seu compte, llavors, amb l’ajut de Joan Herrera, l’únic mag que hi havia a Lloret, i Gerard Borrell, de Pineda de Mar. Ells van ser els seus primers referents, mostrant-li el «punt professional» de la màgia, més enllà d’un simple passatemps. Comença a presumir sortint de festa i, al mateix bar on lluïa els primers números, acaba presentant els primers espectacles, que avui dia ha sublimat.

Després de la universitat, amb més temps per a millorar, les inquietuds i l’amor duen Vidal fins a Mèxic. Allí es consolida com a mag professional, envoltant-se amb gent del sector i participant en campionats internacionals on guanyarà diversos premis. El més destacat, el 2019, el primer premi de màgia de prop a la Convenció de la Germandat Internacional de Mags, a més del premi del públic.

La màgia de prop, la que millor practica , és una especialitat a nivell estatal. Molts mags, com ell, hi arriben per l’accessibilitat que té. Al capdavall, «són objectes quotidians i, a més, hi ha molts llibres i contingut al seu voltant». A més, en fer-se tan a la vora, «hi ha un component humà molt especial, amb les reaccions de la gent, que pots tenir a deu centímetres, i connectes».

El segon confinament

Però el 2020 va arribar el gran truc: amb la pandèmia, tothom a casa. Per algú com ell això era una mena de retorn als inicis, deu anys abans, al confinament per la nevada. Una oportunitat per «explorar» de nou, però també per a plantejar-se una «vida estable». Calia una feina que permetés mantenir els projectes en la màgia, i això el duu a Praga, a treballar en la indústria tecnològica.

Des d’allí, ha pogut dedicar els últims anys a fer conferències, campionats i mostrar l’espectacle que va néixer al Gerry’s de Lloret. El 2022, de fet, queda segon d’Espanya en cartomàgia -la que fa servir cartes, és clar-, cosa que li val un bitllet en la mateixa categoria per al mundial d’aquell any. I quin any, perquè també va començar a actuar al destacat congrés de les 4F. Aquest és l’últim escaló fins al cim del Magic Castle.

Després tocarà descansar i afrontar el 2025 amb la idea de ser al campionat internacional de Sud-amèrica i potser enllaçar-ho amb una nova gira a Mèxic. «No només per la màgia, també per viatjar, i si és amb un motiu de pes professional, encara millor!».

