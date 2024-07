"Una major diversitat de gènere és essencial per a la creació d'equips més forts i eficaços"

Des de ben jove, Berta Santos va mostrar un gran interès per la tecnologia i l'enginyeria, però també se sentia atreta pel món empresarial i econòmic. Aquesta combinació d’interessos la va portar a trobar la seva vocació en un doble grau que li ha permès explorar ambdues àrees de coneixement: la doble titulació d’Enginyeria en Tecnologies Industrials i Administració i Direcció d’Empreses. La Universitat de Girona va ser clau en la seva elecció, no només perquè era l'única universitat pública de Catalunya que oferia aquesta doble titulació, sinó també pel tracte personalitzat i l'acompanyament que ofereix als seus estudiants. Gràcies als consells d’alumnes veterans i a una oferta acadèmica multidisciplinària, la banyolina va trobar a la UdG el lloc ideal per desenvolupar-se tant acadèmicament com professionalment.

Per què va decidir estudiar la doble titulació d’Enginyeria en Tecnologies Industrials i ADE?

Des del batxillerat, on vaig cursar la modalitat tecnològica, sempre m'ha interessat la tecnologia i l'enginyeria, però també em cridava molt l'atenció la branca d'empresarials i economia. Trobar una combinació que em permetés explorar ambdues àrees va ser un veritable encert. El doble grau d’Enginyeria en Tecnologies Industrials i ADE ofereix una formació completa i multidisciplinària, obrint un ampli ventall de possibilitats en el món laboral. La complementarietat entre les dues carreres permet conèixer i entendre tant la part tècnica com la gestió empresarial, una combinació que considero essencial en l'entorn actual. A més, la Universitat de Girona era l'única universitat pública de Catalunya que oferia aquest doble grau. Abans d'escollir la carrera, em vaig posar en contacte amb estudiants que ja l'estaven cursant i em van parlar molt bé de la UdG, especialment destacant el tracte personal cap als estudiants i l'acompanyament al llarg dels estudis. Aquesta informació va ser decisiva per a mi, ja que quan un inicia els seus estudis universitaris és fonamental que l'entorn acadèmic ofereixi suport i proximitat.

Com descriu l'equilibri entre els dos graus en el programa d'estudis a la UdG?

Cursar un doble grau requereix una dedicació intensa. Al llarg dels cinc cursos dels estudis, les assignatures s'organitzen de manera que es realitzen les classes d'un dels graus al matí i les de l'altre grau a la tarda. Això implica estar moltes hores al campus, dinar a la universitat i aprofitar les estones a la biblioteca. Tot i que pot semblar exigent, probablement és una de les coses més positives que destacaria del grau. Gràcies a aquestes nombroses estones es fomenta un ambient de companyonia i una amistat molt especial amb els companys del grau. A més, la combinació de les dues carreres implica cursar classes en dues facultats diferents, la qual cosa amplia el cercle de persones i professors amb els quals interactues. Aquesta diversitat enriqueix molt l'experiència universitària, permetent explorar perspectives diverses i adaptar-se a entorns molt variats. Com he dit anteriorment, ambdós graus es complementen, no només en l’àmbit acadèmic sinó també en l’experiència universitària, aportant perspectives i maneres de fer diferents.

Què opina de la poca presència femenina en els estudis de l'àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, en anglès)?

És evident que la presència femenina en els estudis d'àmbit STEM ha estat tradicionalment baixa, però és encoratjador veure un augment gradual en els últims anys. Tot i això, no es pot obviar el fet que cadascú escull els estudis que més li encaixen i que li desperten interès, en els quals es veu treballant en un futur. Soc partidària de pensar que, a mesura que augmenti la visibilitat de dones en aquests sectors, de manera natural incrementarà l'elecció d'aquest tipus d'estudis universitaris per part de les noies. Tanmateix, considero que és important promoure la participació de les noies en aquestes carreres però sense fer-ho de manera excessiva. Les dones tenen molt a oferir en àmbits com la tecnologia, l'enginyeria, les ciències i les matemàtiques, aportant perspectives úniques i habilitats diverses que, ben segur, enriqueixen el coneixement en aquest camp. Cada pas cap a una major diversitat de gènere no només és just, sinó que també és essencial per a la creació d'equips més forts i eficaços en el futur.

Com van contribuir les pràctiques al seu desenvolupament professional i acadèmic?

He tingut l'oportunitat de realitzar pràctiques amb dues empreses d'àmbits molt diferents: una en el sector de la producció i l'altra enfocada en projectes elèctrics. La Universitat de Girona facilita l'accés a un ampli ventall d'empreses de les comarques gironines, permetent als estudiants provar diferents sectors i ajudar-los a determinar quin camí els desperta més interès. Segons la meva experiència, és fonamental aprofitar les oportunitats que ofereix la universitat per adquirir experiència en el món professional. Les pràctiques d’empresa no només proporcionen una visió pràctica i realista del què s'ha après a les aules, sinó que també permeten aplicar els coneixements teòrics a situacions reals, la qual cosa és satisfactòria i alhora encoratjadora. Després de la primera experiència en el món laboral, vaig poder enfocar els meus estudis d'una manera més funcional i aplicable a la realitat, traient més profit de les assignatures que intuïa que em serien útils en el futur.

Quins tipus de tasques i responsabilitats va assumir com a representant del grau?

Durant els meus estudis, he assumit diverses tasques i responsabilitats com a delegada del grau. Aquest rol esdevé una responsabilitat addicional però, sens dubte, recomano als futurs estudiants que aprofitin l'oportunitat. Com a delegat, tens un paper fonamental com a enllaç de comunicació entre els estudiants i els professors, fent de "pont" per facilitar la interacció i resoldre qüestions molt diverses que van sorgint al llarg dels cursos. Aquesta funció em va permetre mantenir una comunicació constant tant amb els meus companys com amb els professors de les diferents assignatures. Per altra banda, vaig tenir l'oportunitat de formar part de la Junta d'Escola, com a representació dels estudiants de l’Escola Politècnica Superior. Ens reuníem amb l'equip directiu de la universitat per estar al corrent dels diversos aspectes que afecten a la facultat. Aquesta experiència va ser molt enriquidora, ja que em va proporcionar una visió detallada i privilegiada dels processos i les decisions que es prenen internament a la universitat.

Què recomanaria a futurs estudiants que vulguin seguir el mateix camí acadèmic?

Escollir els estudis universitaris pot ser un moment complicat i aclaparador per a molts estudiants que no tenen clar el seu camí. És important tenir present que, si un cop començats els estudis t'adones que potser no són el que t’esperaves o el que desitges, no és cap error. He vist diversos casos al meu voltant de persones que han decidit canviar de carrera i s’ha de viure com un aprenentatge i una experiència més. Quan un decideix els estudis universitaris que vol cursar, possiblement desconeix quin és el futur laboral que li interessa. En aquests casos, opino que és essencial seleccionar una carrera que no tanqui portes, sinó que un cop finalitzada ofereixi diverses opcions. En aquest sentit, un doble grau com aquest és un exemple perfecte del gran ventall de possibilitats que se’t presenten després de graduar-te. Entre els meus companys, cadascun ha pogut triar la direcció que millor s'adapta a les seves inquietuds, tant acadèmiques com professionals, i tots són camins molt diferents. Durant els estudis, és crucial mantenir una actitud proactiva, compromesa i de companyonia. Una titulació d’aquestes característiques requereix recolzar-se i donar-se un cop de mà entre els companys. Per altra banda, és fonamental aprofitar totes les oportunitats que ofereix la universitat, com les pràctiques d’empresa, per tal d’explorar les diferents àrees d'interès durant els estudis, sense por d'equivocar-se. Així, es pot aprofitar al màxim la formació universitària i estar preparat per a un futur professional amb múltiples possibilitats.

