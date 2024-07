El festival de Cap Roig ven el 70% de les entrades i exhaureix localitats per a tres dels concerts

Quan falten tres dies perquè la música comenci a sonar, el festival de Cap Roig ja ha venut més de 34.400 entrades per als diferents espectacles que formen part de la programació de la 24a edició. Són, segons informen en un comunicat, el 70% de l'aforament total. El festival, organitzat pel Grup Clipper's amb l'impuls de CaixaBank, ha programat 23 concerts per a aquest estiu a Calella de Palafrugell, tres dels quals ja han exhaurit entrades. Cap Roig comença aquest divendres amb l'actuació del grup irlandès The Corrs, mentre que la cloenda serà el 16 d'agost amb un concert del grup català Gossos, que celebrarà el trentè aniversari.

El Cap Roig Festival ha venut més de 34.400 entrades abans de la inauguració, xifra que representa un 70% de l'aforament total disponible per a la 24a edició de l'esdeveniment. Amb 23 concerts programats, tres ja han penjat el cartell d'entrades exhaurides.

El festival començarà aquest divendres 12 de juliol amb l'actuació de la banda irlandesa The Corrs i conclourà el 16 d'agost amb el grup català Gossos.

El president del Grup Clipper's i director del festival, Juli Guiu, remarca en un comunicat que "un any més, el Cap Roig Festival oferirà una experiència única a tots els assistents, amb concerts d'artistes de primer nivell de renom internacional i nacional, que reflecteixen el nostre compromís amb la música de qualitat i la varietat, i tot plegat en un entorn únic com els Jardins de Cap Roig": "A més, continuem promovent espectacles per a tota la família a través de Cap Roig Mini i donem suport a una nit solidària, enguany, a favor de El Trampolí". Guiu també ha augura que aquesta edició tindrà "moments inoblidables" com el concert de John Fogerty (26 de juliol). Aquesta serà la segona vegada que el llegendari músic actuï a Catalunya i serà el seu únic concert a l'estat el 2024.

Els concerts que ja han exhaurit les entrades són The Corrs (12 de juliol), Estopa (26 de juliol) i The Tyets (28 de juliol). El públic encara pot adquirir entrades per a les sessions de Raphael (13 de juliol), Guillem Gisbert (14 de juliol), John Fogerty (19 de juliol), Diana Krall (20 de juliol), Sopa de Cabra (21 de juliol), Passenger (27 de juliol), Andrés Calamaro (2 d'agost), Chris Isaak (3 d'agost), Pablo López (4 d'agost), Los Secretos (5 d'agost), Álvaro Soler (6 d'agost), Rozalén (7 d'agost), Taburete (8 d'agost), Miki Núñez (9 d'agost), Carles Sans (10 d'agost), Sergio Dalma (11 d'agost), El Pot Petit amb La Black Music Big Band (12 d'agost), Sara Baras (14 d'agost), Coque Malla (15 d'agost) i Gossos (16 d'agost).

En aquesta 24a edició, el festival de Cap Roig Festival torna a comptar amb l'espai Village, dissenyat per Cal Blay Food Lovers, que oferirà una oferta gastronòmica variada. A més, els xefs Sergio i Javier Torres, del restaurant Cocina Hermanos Torres de Barcelona, amb tres estrelles Michelin i una estrella verda, oferiran una carta exclusiva per al restaurant del festival amb menús tancats i suggeriments segons mercat.

El públic té la possibilitat d'ampliar l'experiència del Cap Roig Festival incloent-hi, durant el procés de compra d'entrades, un aperitiu en format còctel a la Terrassa Hermanos Torres amb vistes al mar abans del concert.