El «calaix de sastre» d’un saxo català i una guitarra de Londres

L’any 2019 el guitarrista londinenc Chris Corcoran i el saxofonista català Dani Nel·lo van coincidir acompanyant el gran Mike Sánchez en una de les seves gires. S’acabaven de conèixer però van connectar compartint escenari i, cinc anys després, participen junts des de dilluns a una residència musical internacional a La Marfà de Girona, que aquests dies sona a swing, rhythm & blues i rock & roll. Està sent «intens», coincideixen, però gaudeixen com nens d’una oportunitat «espectacular».

«Al món de la música, per la indústria i la precarietat, sempre assagem per fer un bolo, una gravació, i costa molt tenir temps», explica el barceloní Nel·lo, «però aquí de sobte en tens i pots crear». En només dos dies (la banda va arribar dimarts) ja han creat quatre cançons i dissabte les oferiran en un concert d’entrada lliure dins el cicle de Notes al Parc.

Serà a les 20h a la Plaça de l’Om de Pont Major, amb una proposta d’alt voltatge. Qui s’hi apropi pot esperar-se sons de R&B, un estil típicament americà on tots dos troben que igualment pot haver-hi «una manera de fer europea» i ho representen. «Sobretot quan ets instrumental», assegura Corcoran, «perquè tens aquesta identitat i no has de cantar. Sí que ens passem la vida escoltant música americana, però creem el nostre so».

Aquests dies, per a fer-ho, s’han hagut d’adaptar a una banda de saxo (Nel·lo), guitarra (Corcoran) i també bateria (Anton Jarl) i orgue (Víctor Puertas) amb qui sintonitzen a la perfecció creant, com diu Nel·lo, tot un «calaix de sastre de riffs i grooves». El bagatge de tots, a més, aporta una gran varietat de ritmes.

Música «fresca»

Tant l’un com l’altre creuen que «seria una pena» que de la residència no n’acabés sortint encara que fos un petit àlbum amb aquestes creacions, que, com a mínim, sonaran dues vegades més després del concert a Girona. La del Notes al Parc obre un cicle de tres actuacions que segueixen a Tarragona (14 de juliol) i Sant Feliu de Llobregat (15).

El material que oferiran, a més d’alta qualitat, serà «realment fresc, acabat de sortir del forn, i això té un valor, sobretot ara que el procés entre que neix una cançó i arriba a plataformes, discos o vinils és tan llarg», remarca Nel·lo, a qui tot plegat l’excita. Les ganes de tocar les porten a la sang i Corcoran destaca «aquest element d’improvisació que sempre hi és i fa que mai sapiguem ben bé com construirem algun solo i que cada gig sigui diferent».

Està clar que l’experiència prova bé als dos músics, que valoren especialment la iniciativa de La Marfà – Centre de Creació Musical. Nel·lo, coneixedor del panorama, assegura que al país «hi ha molt poques sales i la classe mitjana és la que més ho pateix».

Al seu torn, Chris Corcoran no és capaç d’imaginar res així a casa seva, el Regne Unit. «És fantàstic ser part d’aquesta idea d’ajudar a la creació musical i artística, que és molt important», comenta el britànic, i posa un exemple: «si haguéssim de fer aquest material sense les instal·lacions de La Marfà, trigaríem mesos a tenir el que tenim ara».