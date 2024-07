Chanel, Vicco, The Tyets, Guillem Gisbert i Mushkaa actuaran a l'Acústica

Una trentena d'actuacions gratuïtes d'artistes com Chanel, Vicco, Mushkaa, The Tyets o Guillem Gisbert ompliran Figueres en la 21a edició del festival Acústica. La cita, que se celebrarà del dijous 29 d'agost al diumenge 1 de setembre, també comptarà amb noms com Julieta, Els Amics de les Arts, La Ludwig Band, Zetak o Figa Flawas.

La cita, que es presenta com "el gran aparador pop del país", aposta per una combinació d'artistes catalanes de projecció internacional, com ara Chanel i Vicco; els "grups del moment", com Mushkaa, The Tyets, Julieta o Figa Flawas, "els grups de sempre", com es presenta a Els Amics de les Arts, Gertrudis o Guillem Gisbert, i "apostes" com ara La Ludwig Band, Mama Dousha i Maria Jaume.

El festival, que en la darrera edició va reunir més de 120.000 espectadors, repartirà els concerts entre la plaça Catalunya, la Rambla i la plaça de la Palmera.

Tornarà a comptar amb Figueres Urbana, una mostra que des de fa tres anys dona veu a nous talents de la música urbana empordanesa. Sota la direcció del discjòquei i productor Maken Row, aquesta producció pròpia del certamen enguany inclourà artistes originaris de Romania, Rússia o Guinea Bisau, per visibilitzar la multiculturalitat de la capital empordanesa.

Pel que fa a l'Acustiqueta, la programació diürna i familiar, comptarà aquesta vegada amb Dàmaris Gelabert, Ambauka i Di-Versiones.