Festival Tempo: Un oasi musical i gastronòmic al cor de la Girona Monumental

Els amants de la música, la cultura i el lleure estan d'enhorabona. Torna el festival Tempo de Girona. Del 19 de juliol al 14 d'agost els jardins del Passeig Arqueològic del Barri Vell de Girona, es convertiran en el principal escenari i l'epicentre del festival que durant 27 dies oferirà un gran ventall i proposes per gaudir d'experiències musicals, literàries, artístiques i gastronòmiques.

Oci, cultura, gastronomia i bon ambient es donen la mà a les nits del Tempo. / Festival Tempo

El tret de sortida serà un concert d'inauguració de pagament que anirà a càrrec de Kelly Isaiah, vocalista de la banda Koers que oferirà una actuació inèdita amb una selecció de grans hits del soul i estàndards de la música nordamericana dels anys 30 i 40 i que serà l'únic concert que farà a la demarcació gironina. Serà el pròxim dia 19 de juliol, als jardins del Passeig Arqueològic, i comptarà amb l'actuació prèvia de Jolly Damper, que junt amb Carla Elias, proposen una experiència multisensorial de música electrònica i imatges en moviment que tindrà, a més, a l'Helena de Miquel i Paula Valls com a convidades.

El gran festival d'estiu de la ciutat de Girona, que acumula ja 16 edicions, oferirà al públic la possibilitat d'escoltar i gaudir de forma totalment gratuïta d'una interessant programació musical de totes les disciplines i gustos. Segons han explicat els promotors, aquest any es podran veure grups i solistes com Cece Gianotti, cantant, compositor, productor i multiinstrumentista que ha tocat i gravat pel grans noms del panorama musical internacional com Tina Turner, John Cale o Iggy Pop, entre altres; també passaran per l'escenari del festival Meli Perea, cantant i compositora Colombiana que fusiona el latin rap amb ritmes afrocolombians i música electrònica; Ernest Crusats, exlider de la formació La iaia; Betania López cantant xilena considerada una influència en el cercle ska i reggae mundial; Trezor, duet de música electrònica provinents de diferents bandes icòniques de l’escena barcelonina o Rox 7, la banda barcelonina tribut a Roxette, entre molts altres.

Pots consultar aquí íntegrament tota la programació del festival i conéixer les diferents activitats.

DdG

Al llarg de gairebé un mes, el públic podrà gaudir de 39 concerts gratuïts, vuit vermuts musicals, tres 'Tempo llibres', a més de propostes de 'Wine&Music' i comèdia. La raó és que el Tempo no és únicament un festival purament musical. Les nits d'estiu i els migdies dels caps de setmana a l'aire lliure al nucli del barri vell es poden combinar amb la degustació de productes gastronòmics de restauradors gironins. Escoltar música i menjar sota les estrelles només és possible al Tempo, considerat una joia única que es converteix cada any en una referència cultural i d'oci a la ciutat de Girona durant els mesos d'estiu.

Música sota les estrelles durant les nits d'estiu al barri vell. / Festival Tempo

L'horari del festival serà:

Dilluns-dijous: de 15h a 23h

Divendres: 15h fins 1.30h

Dissabte: 13h fins a 1.30h

Diumenge: 13h a 23h

Un altre pilar fonamental serà la gastronomia amb una oferta per satisfer tots els paladars i amb la possibilitat d'explorar tota mena de sabors, textures i aromes amb productes de proximitat i en un entorn monumental únic.

La cultura, els llibres i altres disciplines també tenen cabuda a la programació del festival. / Festival Tempo

I el món de la literatura també tindrà el seu espai amb la celebració del Tempo Llibres, una oportunitat única per a descobrir la faceta literària d'alguns artistes. En aquesta edició es comptarà amb el músic Manu Guix i la periodista especialitzada musical, Núria Martorell. L'humor tindrà cabuda amb el Tempo Comedy amb un dia dedicat a la comèdia i els dissabtes i diumenges, a partir de les 13h, se celebraran els vermuts musicals que comptaran amb la col·laboració de Frit Ravich i Cinzano.