Festival Z: un aparador i un trampolí per a l’escena més jove

El talent més jove en el camp de les arts escèniques se cita des de dijous i fins diumenge al Festival Z de Girona i Salt. Amb el lema Fora de lloc, el Festival Z es posa en marxa demà al Teatre Municipal de Girona amb una festa-espectacle inaugural a càrrec de L’Última Merda Col·lectiu, que donarà el tret de sortida a quatre dies pensats per fer d’aparador i de trampolí cap a la professionalització dels creadors de menys de trenta anys. Si de les darreres edicions ha servit per impulsar projectes com Un segundo bajo la arena, de Colectivo Desasosiego o Nodi: de gossos i malditos de La Moukhles & Sentís, que han passat per cites com Temporada Alta o Fira Tàrrega i han fet temporada a Barcelona, enguany el Z acollirà sis projectes acabats, tres creacions en procés i sis embrions escènics.

Un d’ells és Aèria, el primer projecte escènic conjunt de la ballarina i performer Júlia Suñer i del creador audiovisual i musical Joan Thió. La saltenca, formada a Barcelona, i el gironí a l’escola Cifoc, ultimen aquests dies amb una residència a El Canal, el Centre d’Arts Escèniques de Salt, una performance de dansa amb l’aire com a fil conductor. Unint el cos amb el text, l’audiovisual i el so, creen un viatge que «qüestiona la jerarquia del coneixement», explica la ballarina, a partir de la feina de dos intèrprets en escena, la mateixa Suñer i Pol Meumman.

Dins el Festival Z oferiran un assaig obert (El Canal, 13 de juliol), amb 20 dels 45 minuts que acabarà tenint la peça, i que confien que els serveixi per començar a captar com la percep el públic. «Obrir els processos creatius sempre és un moment vulnerable, però també molt interessant per compartir la teva feina amb la gent», explica Júlia Suñer.

Tot aquest procés continuarà al setembre, quan facin una nova residència al festival Ciclop de Sineu, a les illes Balears, que per primera vegada col·labora amb el Z.

Pràcticament enllestida està, en canvi, Coordenades, la peça que presenten Gaspar Corts i Jordi Pedragosa, formats a l’ERAM. El seu treball final de grau a l’escola universitària de Salt és justament l’origen del projecte, que ara volen professionalitzar.

Es tracta d’un muntatge que combina el teatre de text amb altres llenguatges, amb especial importància per a l’espai sonor, per aixecar una autoficció sobre el dol a partir de la història real de Pedragosa, que va perdre el pare quan era adolescent. Amb una posada en escena amb un punt oníric, Pedragosa i tres intèrprets més reflexionen sobre com el dolor ens fa créixer com a persona prenent com a punt de partida aquell moment, just abans d’adormir-nos, en què l’inconscient comença a aflorar.

Coordenades s’ha gestat entre la capella de Santa Llúcia de Girona, El Canal i el teatre de Riudoms, al Baix Camp, i es presentarà per primera vegada davant del públic al Teatre Municipal el 13 de juliol. «Ens ho prenem com una oportunitat per mostrar la feina a molta gent i sobretot, per fer xarxa i acostar-nos a programadors», expliquen Pedragosa i Corts, que ja ha vist com un dels projectes en què ha treballat -la música d’Un segundo bajo la arena és seva- ha agafat embranzida després de passar pel certamen.

I és que, més enllà de donar visibilitat a artistes i companyies de menys de trenta anys que estiguin treballant en l’àmbit de les arts en viu, el Festival Z es projecta com una plataforma d’acompanyament i promoció de materials escènics produïts a Catalunya.

Per a fer-ho, aposta per mantenir una programació abastable, que permeti conèixer i atendre les necessitats de cada companyia, alhora que els ofereix mentoratge i diverses càpsules formatives. A més, el festival acull diferents activitats professionals que complementen la programació escènica, amb l’objectiu de generar oportunitats de qualitat i de negoci. n