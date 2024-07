Inauguren els nous espais de la Casa Solterra de Girona

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va inaugurar dimarts al vespre els nous espais de la Casa Solterra, després de les obres de rehabilitació que s’han dut a terme a l’edifici, que acull els Serveis Territorials de Cultura a Girona. Les obres han tingut un cost de 421.265 euros i han durat 47 setmanes, ja que es va haver d’ampliar el termini inicial per la descoberta d’alguns elements que van requerir treball arqueològic i de restauració. Amb els treballs s'ha pogut eliminar una passera que es va haver d’instal·lar el 1983, la qual cosa ha permès recuperar l’harmonia perduda del pati d’entrada i, alhora, fer que els Serveis Territorials de Cultura tinguin un accés directe des del carrer.

Pel que fa als elements descoberts, amb la retirada del paviment existent, han sortit a la llum dos pous: un al pati principal i l’altre a una de les sales interiors i també paviment de còdols de pedra natural. També s’ha dut a terme la restauració de tots els paraments i elements, com la columna medieval o l’espina de peix.

La rehabilitació dels espais posa en valor el coneixement científic, arqueològic i històric de l’edifici, així com la divulgació i socialització d’aquest coneixement. De fet, l’exhaustivitat de la recerca quedarà plasmada en el llibre de la Casa Solterra que el Departament de Cultura publicarà a finals d’any.

La rehabilitació de la Casa Solterra també ha generat nous espais amb nous usos per a la ciutat de Girona, que podran ser utilitzats tant per a activitats pròpies dels Serveis Territorials de Cultura, com per a entitats, associacions i institucions, segons destaquen des del Departament de Cultura

La Casa Solterra

La Casa Solterra és un edifici complex, amb una aparença de gran casa benestant del pas dels segles XVII al XVIII, però que en realitat és fruit d’una complexa evolució de múltiples finques urbanes documentades des del segle XII.

Les obres d’adequació han permès l’estudi històric de les estances afectades, combinant la lectura dels paraments conservats amb la recerca documental. Aquesta tasca ha permès identificar la configuració dels edificis preexistents de cronologia medieval i relacionar-la amb la família Sarriera, una de les més poderoses de la Girona baixmedieval i moderna.

Els nou espais permeten l’acreixement del patrimoni conservat a la Casa Solterra i la remodelació recupera les construccions anteriors integrades i amagades amb la construcció de la gran casa benestant, que bastiren en consonància amb el recentment assolit títol els comtes de Solterra al segle XVII.