Cercas novel·la un viatge del papa Francesc a «El loco de Dios en Mongolia»

L'escriptor Javier Cercas novel·la el viatge que va fer amb el papa Francesc a l'Àsia el 2023 a El loco de Dios en Mongolia, una nova novel·la que Random House publicarà a tot el món l'abril de 2025, i que, segons el segell, manté l'estil narratiu habitual de l'autor gironí.

"Cap escriptor no ha tingut mai l'oportunitat d'escriure un llibre com aquest, entre altres raons perquè el Vaticà no havia obert mai de bat a bat les seves portes a un escriptor (i molt menys a un escriptor ateu com jo): una de les meves obsessions mentre escrivia aquestes pàgines va consistir a estar a l'altura d'aquest privilegi únic", assegura l'escriptor en un comunicat de l'editorial.

Per la seva banda, la directora editorial del segell, Pilar Reyes, apunta que es tracta d'"un text en què la cultura en espanyol, univers idiomàtic del papa Francesc, és protagonista". Per això, diu Reyes, és "un llibre que es llegirà amb el mateix interès a Espanya i a l'Amèrica Llatina".

El loco de Dios en Mongolia és una novel·la sense ficció, com la descriu el director literari de Random House, Miguel Aguilar, per a qui Cercas "torna a la seva línia més personal, en què aconsegueix enllaçar les seves obsessions més íntimes amb una de les preocupacions fonamentals de la societat actual: el paper de què és espiritual i què és transcendent en la vida humana".