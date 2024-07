La Fundació Vila Casas ret homenatge a Joan Gardy Artigas amb 'La mà rebel'

La Fundació Vila Casas ret homenatge a l'artista Joan Gardy Artigas (París, 1938) a través de l'exposició retrospectiva 'La mà rebel' al museu Can Mario de Palafrugell (Baix Empordà). La mostra, comissariada per Ricard Bru, presenta un centenar d'obres -ceràmiques, pintures, escultures i bronzes- que abasten des dels seus anys de joventut fins a l'actualitat. "Valia la pena reivindicar la seva trajectòria aquí a Catalunya després de molts anys de no exposar, perquè és una trajectòria que s'ha viscut sobretot a l'estranger". Durant la presentació de l'exposició, Gardy Artigas ha reivindicat la influència en la seva obra de grans artistes del segle XX com Joan Miró o Georges Braque, amb qui va tenir l'oportunitat de treballar.