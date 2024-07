Mor l'actriu Shelley Duvall, protagonista d''El Resplandor', als 75 anys

L'actriu Shelley Duvall, coneguda pel seu personatge protagonista a 'El resplandor', dirigida per Stanley Kubrick i protagonitzada per Jack Nicholson el 1980, ha mort aquest dijous als 75 anys, segons ha confirmat la seva parella, el director i guionista Dan Gilroy a la revista The Hollywood Reporter.

L'actriu, que també havia nascut a Texas, va morir mentre dormia per complicacions derivades de la diabetis que patia a casa seva a Blanco, Texas (EUA). "La meva estimada, dolça, meravellosa companya de vida i amiga ens ha deixat. Massa patiment últimament, ara és lliure. Vola lluny, bella Shelley", recollia el comunicat facilitat per Gilroy en què comunicava la mort a la revista.

Duvall va créixer a Houston, on l'equip del director de cinema Robert Altman la va descobrir per al cinema quan era una adolescent. La seva primera aparició a la pantalla gran va ser a la comèdia negra Volar es para pájaros, dirigida per Altman el 1970. Amb ell treballaria en sis pel·lícules més, entre les quals destaquen 'Popeye', 'Nashville', 'Los Vividores' i 'Tres mujeres'. Gràcies al paper que va interpretar en aquesta última cinta, va aconseguir guanyar la Palma d'Or a Millor Actriu al Festival de cinema de Cannes.

Però sens dubte el paper que li donaria la seva popularitat més gran va ser Wendy Torrance, la turmentada dona de Jack Torrance (Jack Nicholson) al Resplandor, en què Kubrick va adaptar una novel·la del mateix nom escrita pel rei del suspens, Stephen King. Aquest treball el va obligar a una intensitat emocional que no oblidaria. El director, explicava l'actriu a la revista People el 1981, la va mantenir plorant "12 hores a la setmana" durant les setmanes que va durar el rodatge. "Mai més em lliuraré així en una feina", va declarar llavors. "Si necessites fer-te mal per fer art, endavant, però no amb mi".

Fins que es va retirar a Texas a mitjans dels 90, Duvall va tenir una prolífica carrera en què va mostrar la seva versatilitat com a actriu, a més de dirigir la seva pròpia productora, Think Entertainment.