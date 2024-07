Un ple de la Simfònica de Cobla i Corda enceta la quarta edició del Vallviva

Un ple de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya va donar ahir el tret de sortida a cinc dies de música a la Vall d’en Bas amb la quarta edició del festival solidari Vallviva. La cita, que se celebrarà a la finca Les Brides fins diumenge, uneix un any més música, entreteniment i gastronomia per recaptar fons per a la investigació del càncer, ja que els beneficis es destinaran a la recerca de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Amb les entrades exhaurides, la Simfònica de Cobla i Corda va ser l’encarregada d’encetar el festival. Aquesta vegada, la formació va interpretar el concert Emociona’t amb la SCCC, amb la participació de Manu Guix, Beth, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i La Polifònica de Puig-Reig. Miratjazz, Olga Zoet i Èric Vinaixa van actuar abans de la SCCC als escenaris secundaris.

A més de la nit inaugural, dues vetllades més ja han fet el ple: el concert d’avui amb Els Amics de les Arts com a caps de cartell i el de demà, amb La Oreja de Van Gogh com a nom més destacat. Completen la programació Álvaro de Luna, Alfred Garcia, Ginestà i El Pot Petit amb la Black Music Big Band, que s’encarregaran de la cloenda d’aquesta edició amb un vespre per a les famílies.

A banda de la programació musical, però, el village acollirà espectacles de màgia, exposicions d’art, obres de teatre, pintura en directe o acròbates. A més, després dels concerts a l’escenari principal, la festa continua al nou espai Night Experience amb sessions de DJ.

L’altre plat fort del Vallviva és la gastronomia, distribuïda en tres zones diferents: un espai de gastronomia local, un altre dedicat a la cuina d’autor i un tercer amb menús exclusius d’Estrella Michelin de Les Cols, Miramar, Jubany i Ca l’Enric.