Porta Ferrada es posa en marxa amb salsa i 27.500 entrades venudes

A ritme de salsa, la d’un dels grans exponents del gènere, Gilberto Santa Rosa, obre aquest divendres el festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La cita ganxona, que ja ha venut 27.450 entrades per aquest estiu, confia en artistes com el Caballero de la Salsa, Tom Jones; el líder de Kiss, Gene Simmons; Two Door Cinema Club, Amaral o Umberto Tozzi per revalidar la xifra d’assistents de l’any passat, quan va fregar els 60.000 espectadors.

Després de l’avançada de la setmana passada amb el Salat, la seva branca d’humor, el degà dels festivals d’estiu a Catalunya enceta demà la programació musical, que s’allargarà fins al 20 d’agost i que presenta enguany una trentena d’actuacions, entre les quals n’hi ha dinou d’exclusives a Catalunya, amb una quinzena d’artistes internacionals.

Entre els plats forts d’aquesta edició, destaca un clàssic entre els clàssics, Tom Jones; l’estrena a les comarques gironines del líder de Kiss, Gene Simmons o el concert d’Umberto Tozzi, en plena gira de comiat dels escenaris. També una de les darreres incorporacions del cartell, Suzane Vega; el suec José González o Two Door Cinema Club, que saldaran un deute pendent amb Sant Feliu, on havien d’haver actuat el 2020, l’any de la pandèmia.

En l’apartat nacional, també sobresurten Xoel López; el líder d’Extremoduro amb el seu projecte en solitari, Robe Iniesta; Hombres G en el seu únic concert a Catalunya aquest estiu o Amaral.

Antònia Font, Andrea Motis, Maria del Mar Bonet, La Ludwig Band fent doblet amb Guillem Gisbert i Clara Peya, juntament amb Mushkaa i Figa Flawas, són alguns dels artistes catalans del festival, que presumeix de tenir un terç de tota la programació en llengua catalana.

Fidel a la seva aposta pel jazz i la clàssica, el certamen enceta enguany dos cicles propis: Voices of Jazz, amb Gregory Porter, Andrea Motis i Madeleine Peyroux; i Solobach, una proposta que vol tenir continuïtat en les pròximes edicions i que es fixa en les obres per a instrument solista de Bach. L’estrenen Fabio Biondi, Miklós Perényi i Pierre Hantaï.

El cicle Delicatessen de vermuts musicals suma al festival tres veus femenines i de proximitat: Joana Dark, Ster Wax i Mar Pujol.

La dansa també serà present enguany amb la companyia de Nacho Duato, amb una presentació en exclusiva a Catalunya.

Com ha fet en els darrers anys, el festival guixolenc escampa la programació en dos grans escenaris simultanis, el Guíxols Arena i l’Espai Port, que recupera el pes perdut en les passades edicions. Tot això, sense oblidar també altres espais, com el monestir o el teatre.