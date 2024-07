La Roca Village explora les "Moltes cares de Gala Dalí" en una exposició a l'aire lliure

La Fundació Gala-Salvador Dalí i La Roca Village s'han unit per a redescobrir "l'enigmàtica personalitat" i les Moltes cares de Gala Dalí. Aquesta exposició a l'aire lliure explora la figura de la musa a través de la moda i la mirada d'artistes contemporanis com la pintora Carla Fuentes i el fotògraf Jordi Bernadó. La iniciativa forma part d'una col·laboració més àmplia entre totes dues institucions per a reivindicar la figura de Gala amb un viatge que va començar amb la mostra al Castell de Púbol.