Albert Serra competirà a Sant Sebastià amb el documental sobre la tauromàquia

El cineasta Albert Serra (Banyoles, 1975) competirà per primera vegada per la Concha d'Or del festival de Sant Sebastià amb Tardes de soledad, la pel·lícula de no-ficció sobre la tauromàquia. Després de sortir ovacionat del festival de Canes amb el seu darrer film, Pacifiction, el realitzador s'estrenarà a la Secció Oficial del certamen basc amb un documental que aborda els estats mentals i espirituals dels toreros quan surten a la plaça.

La pel·lícula de Serra competirà amb altres noms destacats del cinema espanyol, com Pilar Palomero (Las niñas, La Maternal), que hi presentarà el seu tercer llargmetratge, Los destellos, o Icíar Bollaín, en la seva cinquena participació en la Secció Oficial. En aquest cas, tornarà a optar a la Concha d'Or amb Soy Nevenka, que narra la història real de la regidora Nevenka Fernández i el preu que va pagar per atrevir-se a denunciar l'assetjament de l'alcalde de Ponferrada. Bollaín signa el guió amb la gironina Isa Campo, amb qui torna a fer tàndem després de Maixabel.

La Secció Oficial també acollirà El llanto, l’estrena com a director de Pedro Martín-Calero (Valladolid, 1983). El seu debut en el llargmetratge està escrit amb Isabel Peña, coguionista habitual de Rodrigo Sorogoyen.

La sèrie Querer, d’Alauda Ruiz de Azúa, directora de Cinco lobitos, participarà fora de concurs a la Secció Oficial, mentre que formaran part de les projeccions especials de la secció oficial les sèries Yo, adicto, de Javier Giner i Aitor Gabilondo, i codirigida pel mateix Javier Giner i la directora catalana Elena Trapé, i La virgen roja, de Paula Ortiz.

El debut de C.Tangana a la direcció, La guitarra flamenca de Yerai Cortés, inaugurarà la secció New Directors, en la qual també han estat seleccionades les pel·lícules del tàndem Cecilia Atán -Valeria Pivato, David Pérez Sañudo i Sandra Romero.

A més, el Velòdrom d’Aoneta acollirà la projecció completa de Celeste, una sèrie de sis episodis creada per Diego San José i dirigida per Elena Trapé.