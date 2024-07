Les al·legories apocalíptiques de Pep Aymerich arriben a Vilabertran

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull un cop més el cicle Diàlegs. Art, música i patrimoni, que enguany arriba a la desena edició. Per a celebrar-ho, avui s'inaugura (19h) l’exposició Vessar l’ombra, amb obres de Pep Aymerich.

L’artista de Sarrià de Ter ha obert «una via d’investigació pictòrica inèdita en la seva trajectòria» que parteix d’al·legories de l’Apocalipsi per a plasmar «els temps ombrívols que vivim» i on la creació humana dialoga amb l’animal a partir de les abelles, sempre presents a l’imaginari d’Aymerich.

Tot i una pràctica artística amb orígens els anys vuitanta, Aymerich tot just va entrar al món de la pintura el 2017. La seva Anunciació de l’Apocalipsi estava feta amb cera d’abella i pigment natural. A Vessar l’ombra reprèn aquest camí i manté l’estreta relació amb les abelles que té des del 2008. Un bon exemple és l’obra Macla (2014), que podrà gaudir-se a l’exposició amb la ja mencionada Anunciació, la Pietat II (2011) o Perfum i ombra (2024). L’ombra, justament, és una qüestió important per a Aymerich. En aquesta mostra la cera i el carbó es combinen per a dotar l’espai d’un to espiritual i esceneficar antagonismes «dins-fora, ombra-llum, vida-extinció, individu-comunitat».

"Perfum i ombra", de Pep Aymerich, a la Canònica de Santa Maria / Bòlit

La mostra, comissariada per Ingrid Guardiola i organitzada pel Bòlit i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, treu profit del «marc incomparable» de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, on també té lloc, des de fa més de trenta anys, la Schubertíada.