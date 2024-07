Posen al descobert una necròpolis infantil dels segles IV-V a l'església paleocristiana de la Ciutadella de Roses

El VI Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna - Ciutadella de Roses, realitzat entre el 25 de juny i 12 de juliol, ha permès profunditzar en el coneixement de la història i els precedents del Monestir de Santa Maria de Roses (Alt Empordà) i posar al descobert, gràcies als treballs d'excavació, una necròpolis infantil dels segles IV-V associada a l'església paleocristiana. També s'han posat al descobert un seguit de murs i estructures que confirmen l'existència d'un edifici molt més gran del que es pensava fins fa poc, posant al descobert l'estructura del monestir del segle X. A la formació hi ha participat 14 estudiants d'Arqueologia d'universitats catalanes i franceses i de l'Escola de Restauració de Béns Culturals.

Les excavacions desenvolupades en el marc del curs d'enguany s'han centrat en l'estudi del monestir de Santa Maria de Roses i la seva evolució. Les excavacions han permès aprofundir en el coneixement de l'evolució del monestir (segles X-XVIII) i, especialment, en l'esglesiola i el cementiri paleocristians que ocupaven aquest espai entre els segles IV i VII i que constitueixen en certa manera un precedent del mateix monestir.

Els nous treballs han permès anar ampliant el coneixement de diferents sectors de la necròpolis paleocristiana. Així, a la zona sud, s'han identificat noves tombes, majoritàriament enterraments infantils disposats en àmfora, que complementen el conjunt descobert l'any 2023. També s'han posat al descobert tot un seguit de murs i estructures que van dibuixant una àmplia zona edificada entorn de l'esglesiola, que constituïa el centre neuràlgic de l'espai. Així es confirma l'existència d'un edifici molt més gran i complex del que es pensava fins fa poc.

Estudiants del VI Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna - Ciutadella de Roses. / Ajuntament de Roses

Per altra banda, els treballs arqueològics també permeten anar descobrint l'estructura del monestir fundacional. Creat al segle X, la gran majoria d'estructures visibles en l'actualitat corresponen a una gran reforma duta a terme al segle XI (que va implicar la construcció d'una nova església i també d'unes noves muralles i claustre).

Els darrers treballs estan començant a posar al descobert traces de l'estructura del monestir del segle X, dotat de potents murs de pedra lligada amb morter, i que sembla presentar una planta lleugerament més petita que l'actual.

El curs

Al curs, organitzat per la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses amb la col·laboració de la Fundació Girona Regió de Coneixement, hi han participat estudiants d'Arqueologia d'universitats catalanes i franceses, així com estudiants de l'Escola de Restauració de Béns Culturals.

L'objectiu principal és formar futurs professionals de l'arqueologia i del món de la restauració en l'especialitat d'època medieval i moderna. A més, incorpora tot un seguit de pràctiques de restauració i consolidació d'estructures i de materials arqueològics, amb un enfocament pràctic que es complementa amb conferències que enguany s'han centrat en edificis religiosos d'època antiga i medieval.

Per últim, també es promou que arqueòlegs i restauradors treballin conjuntament, per tal de poder assolir uns objectius d'estudi, però també de conservació, adequació i revalorització, dels jaciments. I es realitzen sortides a espais i jaciments d'època medieval més emblemàtics del nord-est català, acompanyats per experts en la història de cadascun d'ells.

La direcció del curs és responsabilitat del Dr. Marc Bouzas, director de la Càtedra, i la coordinació tècnica està a càrrec del Dr. Lluís Palahí Grimal i la col·laboració de l'arqueòleg Dr. Jordi Vivo, mentre que les pràctiques de restauració són dirigides per Cristina Garcia (ABAC).