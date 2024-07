Ava Gardner, Elisabeth Taylor i Welles testimonien la relació de S'Agaró amb el cinema

El pas de grans estrelles del cinema per S'Agaró (Baix Empordà) com ara Ava Gardner, Orson Welles o Elisabeth Taylor ha inspirat una mostra sobre la vinculació amb el setè art d'aquest nucli residencial de Castell-Platja d'Aro, amb motiu del seu centenari. 'Llums, càmera i S'Agaró' és el títol de l'exposició, comissariada pel crític Pep Prieto, que recorda aquest passat cinematogràfic, però també apel·la a la vigència present.

La mostra seguirà oberta al públic a la Masia Bas fins al pròxim 11 de setembre i, segons ha explicat Prieto el dia de la inauguració, prevista per a les 20 h d'aquest divendres, repassa aquesta vinculació de S'Agaró amb el cinema des dels anys 50 fins a l'actualitat. El comissari, que comparteix labor amb Marta Alemany, explica que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va tenir la idea d'explorar tota aquesta cronologia i que la investigació li ha fet prendre consciència d'una evolució de l'escenari: de lloc de platja a paisatge de pel·lícula històrica i, posteriorment, a remei de ciutats d'abast mundial.

"La zona s'ha anat adaptant a diferents papers agrupats en cronologies", detalla Pep Prieto, que vincula l'inicial al boom de la Costa Brava, el segon, en les dècades dels 60 i 70, a la facilitat del litoral per exercir de decorat de produccions històriques i, el més modern, a aquesta possibilitat de "transvestir-se". Prieto recorda sobre això últim que "'Marlow', la pel·lícula de 2022, converteix S'Agaró en Los Angeles dels anys 50" i confirma que la zona ha adaptat "múltiples formes" a la pantalla amb el pas del temps.

De 'L'època daurada' al cinema de poble

La Masia Bas s'ha dividit en tres espais per desenvolupar tot aquest argumentari, el primer titulat 'L'època daurada', "perquè coincideix força amb la de Hollywood". "Ava Gardner, Elisabeth Taylor, Orson Welles, tots van passar per aquí, pocs municipis al món poden presumir d'haver tingut Gardner i Taylor i S'Agaró pot fer-ho", destaca el comissari.

Per a ell, "l'empremta iconogràfica que van deixar aquestes estrelles és increïble", encara que la joia de la corona segons la seva opinió és el rodatge de 'Mister Arkadin' de Welles, "una pel·lícula molt arriscada, molt atípica per al Hollywood d'aquella època". De 'Pandora i l'holandès errant' diu que va testimoniar un pas intens d'Ava Gardner per la Costa Brava, encara que cita també altres actors "que no han estat tan reivindicats per les noves generacions com Dirk Bogarde".

Portat fins a l'actualitat, Pep Prieto insisteix que una dada com "que Liam Neeson hagi rodat aquí fa evident que S'Agaró va obrir fa molt de temps un meló i que no l'ha tancat". Un exemplar del llibre de poemes de Mario Cabré dedicat a Ava Gardner, sobre la relació del qual durant el rodatge de 'Pandora i l'holandès errant' es va especular fins al punt de provocar una visita inesperada de Frank Sinatra, és una de les peces que apareixen a l'exposició.

El segon espai de la mostra reuneix material de les produccions fantàstiques com 'Simbad i la princesa', de locals com la sèrie 'Tres estrelles' d'El Tricicle o d'espanyoles com 'Mar Adentro' d'Alejandro Amenábar. L'última sala recrea un cinema de poble i agrupa imatges de totes les pel·lícules rodades a S'Agaró.

Cicle de pel·lícules

En paral·lel, es projecta el 18 de juliol i els dies 8 i 22 d'agost un cicle de pel·lícules amb 'Pandora i l'holandès errant', els tres primers episodis de 'Tres estrelles' i 'Marlow', respectivament.

"S'Agaró ha viatjat per tot el món gràcies al cinema i, a la Masia Bas, hi ha imatges que ho mostren, algunes mai vistes gràcies que els propietaris de l'hotel La Gavina -que ha vist el pas d'algunes estrelles- ens van obrir el seu arxiu privat", conclou el comissari. 'Llums, càmera, S'Agaró' s'acompanya d'una exposició pictòrica a través de la visió de deu artistes d'aquest racó de la Costa Brava.