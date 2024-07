La salsa d'arrel de Gilberto Santa Rosa enceta el Festival de la Porta Ferrada

La salsa ha estat la protagonista indiscutible a la inauguració del 62è Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). I ho ha estat de la mà d'un dels seus principals ambaixadors el cantant porto-riqueny Gilberto Santa Rosa. Conegut amb el sobrenom de 'El Cavaller de la Salsa', Santa Rosa ha estat el primer dels artistes programats en aquesta edició a pujar sobre l'escenari del festival. Ho ha fet a l'Espai Port davant de prop de 1500 persones, en un concert que s'emmarca en la gira 'Auténtico' en la qual està immers des de fa un any i mig i on ha repassat molts dels seus grans èxits. Entre ells, 'Conteo regresivo', 'Derroche', 'Que alguien me diga', 'La agarro bajando' o 'Vivir sin ella'.

Va néixer a Puerto Rico fa 61 anys i en porta gairebé 50 sobre els escenaris. La seva relació amb la música va començar des de ben jovenet, amb només 12 anys, i ja no l'ha abandonat mai més. La salsa, les balades romàntiques i els boleros l'han acompanyat al llarg d'aquestes cinc dècades i l'han convertit en tot un referent en el gènere a nivell internacional. Ho avalen els sis Grammy que atresora i més de 30 milions de discs venuts als Estats Units i Puerto Rico.

La de Sant Feliu de Guíxols és la segona parada que el 'Cavaller de la Salsa' fa a Espanya. Dijous va actuar a 'Las Noches del Botánico' de Madrid i dimecres que ve ho farà a València. En la gira pel país, també portarà la seva música a la Coruña, Jerez de la Frontera, Murcia, Palma de Mallorca i Santa Cruz de Tenerife.

Davant de prop de 1.500 persones, el concert ha començat uns vint minuts més tard del previst. El públic l'esperava entregat i alguns, fins i tot, ja ballaven abans de començar. Primer un solo de l'orquestra i després Santa Rosa ha irromput a l'escenari amb la cançó 'La agarro bajando'. No li ha fet falta presentació, els presents sabien que els esperava una nit de salsa amb un clàssic. Després de quatre o cinc cançons, Santa Rosa s'ha dirigit als assistents i ha aprofitat per parlar del seu país natal, Puerto Rico, i els ha animat a visitar-lo.

Al llarg de l'actuació, que ha fet moure de valent als assistents, ha interpretat algunes de les seves peces més conegudes com 'Conciencia', 'Derroche', 'Montón de estrelles', 'Conteo Regresivo', 'Vivir sin ella', 'Que alguien me diga' o 'Perdoname' però també algunes de les seves noves cançons com 'Cartas sobre la mesa' o 'For Sale'. Santa Rosa ha tancat l'actuació entre forts aplaudiments amb un altre dels seus èxits 'Que manera de quererte'.

Artistes nacionals i internacionals

El festival, que ja ha venut gairebé 28.000 entrades, sumarà més de 30 actuacions, una quinzena amb artistes internacionals. L'edició d'enguany, a més, tindrà un 30% de produccions catalanes amb Mushka i Figa Flawas, Guillem Gisbert, la Ludwig Band, Antònia Font o Clara Peya.

El director adjunt del festival, Sergi Roselló, explica que el volum de venda d'entrada els situa "molt amunt" del panorama musical de l'estiu. "Estem a punt d'exhaurir Robe, Hombres G o Amaral. "Tenim el millor del panorama nacional i internacional", afegeix Roselló.

Una trentena d'actuacions

Després del concert d'aquest divendres, demà serà el torn de Gregory Porter. Andrea Motis hi actuarà el 19 de juliol; Madeleine Peyroux el 20 de juliol; Julieta Venegas (Espai Port) i Tom Jones (Guíxols Arena) ho faran el 26 de juliol i Clara Peya, el 27. Suzanne Vega i Toquinho clouran les actuacions del juliol el 28.

L'agost l'encetarà la companyia de Nacho Duato (5 d'agost), seguida d'Ara Malikian (6 d'agost); Xoel López (7 d'agost); Antònia Font (8 d'agost); Pierre Hantaï (9 d'agost); Maria del Mar Bonet (9 d'agost); Robe (10 d'agost); Amaral (11 d'agost); Fabio Biondi (12 d'agost) i Figa Flawas i Mushkaa (12 d'agost). El 13 d'agost serà el torn de Gene Simmons Band; Camerata de Música Catalana i Carles Amigó i Hombres G ho faran el 14 d'agost i Guillem Gisbert i La Ludwig Band, el 15.

Umberto Tozzi hi actuarà el 16 d'agost i el seguiran Two Door Cinema Club (17 d'agost); Seguridad Social i La Guardia (18 d'agost); José González (19 d'agost) i Miklós Perényi clourà el festival el 20 d'agost.