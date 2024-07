The Corrs, una sofisticada nostàlgia celta

«Som tan joves, som tan joves ara i quan arribi demà ho tornarem a fer» cantava Andrea Corr a So young quan amb prou feines superava la vintena. Quasi tres dècades després, com si la cançó parlés realment des de l’ahir, o com si visquessin en una eterna joventut, The Corrs va encendre aquest divendres la metxa del festival de Cap Roig amb el seu sofisticat pop amb serrells celtes, una recepta perenne però ara amb una pàtina de nostàlgia afegida, perquè els anys 90 i primers 2000 del seu moment de glòria comencen a quedar lluny per a tothom.

Si en la seva única visita prèvia al jardí botànic de Calella de Palafrugell, el 2016, venien a presentar disc, White light, després d’una dècada de silenci com a banda, aquest cop no hi havia dubte: el més recent que té el quartet és la reedició del recopilatori Best of The Corrs amb tres noves cançons gravades en homenatge a Christine McVie de Fleetwood Mac. Anit la van recordar amb Dreams.

Que el concert fos una generosa repassada a una discografia que suma més de 40 milions de discos venuts amb èxits com Runaway o Radio no va ser un llast, al contrari. Els 2.442 espectadors que omplien la grada en la freda nit inaugural de la 24a edició del festival van entregar-se fins al deliri a la inicial Only when I sleep i no van parar de cantar i picar de mans.

La vocalista va recordar com un «plaer» el seu primer pas per «un amfiteatre tan meravellós», i es va posar tothom a la butxaca amb una breu salutació en català.

Andrea, que no va parar de saltironejar; Sharon, que va despuntar amb els solos de violí; Caroline a la bateria i Jim als teclats i la guitarra van fer reviure a la Costa Brava el temps en què la seva fórmula de pop encomanadís amb un polsim de folklore irlandès marcant la diferència es menjava el món.

Els de Dundalk van interpretar una vintena de les seves cançons de sempre, com Give me a reason o Forgiven, not forgotten, que va donar nom al seu primer àlbum. Com que la corrua d’èxits que acumulen és llarga, van seguir amb Summer sunshine i What can I do, senzill del disc Talk on corners, l’àlbum amb més pes al repertori.

Don’t say you love me va donar pas a la versió de Little wings de Jimi Hendrix, la instrumental Joy of life i la més recent Ellis Island, que va fer onejar una bandera irlandesa a la platea. Amb I never loved you anyway van marcar el punt i seguit abans dels bisos, que van rematar amb Breathless i Toss the feathers, invocant les arrels un cop més.

A diferència del concert de dimecres a Marbella, el grup no duia cap pantalla per projectar videoclips antics. No hauria sigut un problema, perquè han passat prop de trenta anys des del zenit de l’esplendor de The Corrs, però els quatre germans no n’han sortit especialment malparats, el temps els ha respectat.

A ells, que sembla que no hagin acabat de marxar mai, i sobretot a la seva música, que van demostrar que encara és capaç d’encaterinar els fans com ho feia en la remota era de les radiofórmules i l’MTV, quan les plataformes no eren més que unes sabates lletges amb alces.