El festival solidari Vallviva tanca la quarta edició amb un nou rècord d'assistents

El festival solidari Vallviva ha tornat a batre un nou rècord i tanca aquesta quarta edició superant els 10.000 assistents, 2.000 més que l'any passat. Al llarg de cinc dies de programació, del 10 al 14 de juliol, els espectadors que s'han acostat fins a la Finca Les Brides a la Vall d'en Bas (Garrotxa) –un espai únic en plena natura– han col·laborat amb un festival que destinarà els beneficis de l'esdeveniment a la investigació del càncer, gràcies a un acord amb la Vall d'Hebron. La xifra d'aportació final es calcularà pròximament i es donarà a conèixer més endavant. Amb només quatre edicions, el Vallviva s'ha convertit en el Festival de la Garrotxa que més gent aplega.

Celebrat del 10 al 14 de juliol a la Vall d'en Bas, i impulsat per la Fundació Vallviva, el Festival ha aconseguit exhaurir totes les entrades disponibles en tres de les cinc jornades de l'edició 2024. Aquest ha sigut el cas dels dies en què Emociona't amb la SCCC, La Oreja de Van Gogh i Els Amics de les Arts han estat els caps de cartell.

A més a més, pel Vallviva també han passat artistes de la talla d'Álvaro de Luna, Ginestà, Alfred García, El Pot Petit amb la Black Music Big Band i una llarga llista de músics emergents i propostes culturals variades que han ocupat els escenaris dels Villages entre l'obertura del recinte i el concert principal. Abans del tancament de portes, diversos DJ's han allargat la festa fins ben entrada la matinada.

L'altre plat fort del Festival ha estat l'oferta gastronòmica, dividida en tres zones. Per una banda, els prestigiosos restaurants Jubany (*), Les Cols (**), Ca L'Enric (*) i Miramar (**) han preparat menús exclusius d'Estrella Michelin; per l'altra, i com a novetat, s'ha obert un espai dedicat a la cuina d'autor amb la participació dels restaurants del Grup Quinze Ous i l'Equilibri; i finalment s'ha mantingut un espai de paradetes amb una selecció dels millors productes KM0.

Festival Vallviva

El Festival Vallviva és una iniciativa de la Fundació Vallviva, de Royalverd i Noel, dues empreses familiars arrelades a la comarca de la Garrotxa. La Fundació té per objectiu fomentar qualsevol projecte o activitat, encaminada al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment les afectades per malalties oncològiques. Fundada l'any 2021, pretén acollir iniciatives com el Festival Vallviva i obrir-se a nous projectes solidaris.