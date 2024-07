Gregory Porter, amor per l'amor

Va prometre que venia a cantar al temps, als problemes i a l'amor, "perquè tots estem fets d'això" i va complir amb 90 minuts de missatges directes al cor. Gregory Porter, una de les millors veus jazzístiques del segle XXI, va congregar 1.500 espectadors a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols i els va servir, amb mestria, un tast d'una discografia que li ha valgut dos Grammy.

Vestit de blanc i amb la seva tradicional gorra, va obrir foc al festival de la Porta Ferrada amb Holding on abans de bromejar sobre l'espai del concert, amb una espectacular paret de pedra il·luminada a tocar del moll ganxó. "Sisplau, no caiguis!", va riure en les seves primeres paraules dirigides a la platea.

On mywaytoHarlem, Ifloveisoverratedi Liquid spirit, que va aconseguir contagiar al públic el ritme i l'ordre de picar de mans que mana la lletra, van sonar en el tram inicial del concert.

Gregory Porter en el concert que ha ofert al Festival de la Porta Ferrada. / Ariadna Reche

Acompanyat per cinc músics que van lluir en els solos, va continuar amb Hey Laurai Míster Holland, un tema que és "un desig de dies més lluminosos, en què no importi el color de la pell, els diners o el pes de la gent".

Amb Take metothealley va enfilar el final, que va tenir com a colofó Love isdying i Musical genocide, amb pinzellades de clàssics com I got sunshinei Papa wasarollin' stonei un esment pianístic de l'Spain de Chick Corea.

You canjoinmybandva ser la propina d'una nit de jazz i emoció vora el mar en que Gregory Porter va cantar, per sobre de tot, a l'amor per l'amor.

