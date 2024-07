La Ludwig i l'esperit del vi

L’esperit del vi, alegre i transgressor, va acompanyar l'actuació de la Ludwig Band i el públic que va assistir al concert que divendres a la nit van oferir al Celler Empordàlia de Vilajuïga en el marc del festival Sons del Mon. La banda d'Espolla tocava pràcticament al costat de casa, i es va notar. El públic, majoritàriament de la comarca, va corejar moltes de les cançons i molt aviat, les cadires es van fer innecessàries. La tramuntana, que durant tota la tarda va bufar amb molta intensitat, va amainar i va contribuir a una nit de festa rodona amb Quim Carandell com a mestre de cerimònies.

El concert va començar amb diverses cançons de Gràcies per venir, el disc que van presentar fa pocs mesos i que els ha portat a una intensa gira per Catalunya. Però els moments àlgids es viurien amb alguns dels seus clàssics com 30 monedes, El fill del rei, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, o Calderes. Com acostuma a passar en tots els seus concerts, Carandell i altres membres de la banda van baixar de l'escenari en un parell d'ocasions per barrejar-se entre el públic. Manela, no vull currar per vostè va posar punt i final als bisos amb el personal totalment entregat.

