El pop electrònic de Pet Shop Boys i el rock alternatiu de The Smashing Pumpkins enlluernen l'última nit del Cruïlla

El pop electrònic dels Pet Shop Boys i l'estil únic de rock alternatiu de The Smashing Pumpkins han enlluernat els assistents del Cruïlla aquest dissabte durant l'última jornada del festival, la més multitudinària. Els dos grans caps de cartell internacionals han actuat davant d'un públic entregat que s'ha fet sentir durant l'última nit al Parc del Fòrum. També ha exhibit la seva força Johnny Marr, que ha acompanyat un públic fidel amb les seves cançons. El 'deliri' d'Oques Grasses i el dance de !!! CHK CHK CHK clouran el festival després de quatre dies de música en una edició que ha estat la més exitosa, amb 77.000 assistents, la xifra més elevada fins ara.

El protagonisme a l'inici de la jornada ha estat per a grups catalans com The Tyets, Marala o Al·lèrgiques al Pol·len. Més tard, ha estat el talent internacional el que s'ha apoderat del Cruïlla, amb les actuacions de Johnny Marr, Pet Shop Boys i The Smashing Pumpkins.

Marr ha reflectit la seva força i passió amb una actuació que ha tingut moments més emotius i d'altres més enèrgics, tots per encandilar un públic fidel que l'ha aclamat en diverses ocasions. L'artista, exmembre de bandes icòniques com The Smiths o The Pretenders, ha presentat 'Spirit Power: The Best Of Johnny Marr', un recopilatori de les seves millors cançons d'aquests anys unides a alguns senzills independents i dos nous temes. 'Armatopia', 'Panic' o 'Generate! Generate!' han estat alguns dels èxits que Marr ha tocat.

El duet britànic de Pet Shop Boys, tota una llegenda amb quaranta anys de carrera musical i una quinzena de discos a les espatlles, han portat el seu directe únic a Barcelona sota el nom de 'dreamworld', un espectacle ple d'èxits com 'West end girls', 'It's a sin' o la mítica 'Always on my mind'. No han faltat tampoc cançons com 'Loneliness', del seu darrer àlbum, 'Nonethless'. Amb un "bona nit Barcelona" a l'inici del concert, Neil Tennant i Chris Lowe s'han anat posant a la butxaca un públic que han fet vibrar amb cançons com 'Where The Streets Have No Name', 'Don't know what you want'.

Just després que s'hagi acabat el concert de Pet Shop Boys, ha començat a l'escenari Occident l'actuació de The Smashing Pumpkins, també protagonistes de la nit amb el seu rock alternatiu. Amb un estil únic que uneix melodies, el grup nascut a Chicago ha estrenat l'actuació amb la icònica 'The Everlasting Gaze'. La banda capitanejada per Billy Corgan ha presentat al Cruïlla l'última representació del seu particular gènere: el nou disc 'Atum'. Els americans, que acumulen una desena de discos publicats en els seus 35 anys de trajectòria, han tocat al Fòrum entre altres algunes de les cançons més estimades pels fans i amants del rock, com '1979' i 'Bullet With Butterfly Wings'.

Oques Grasses, caps de cartell del Cruïlla 2024, clouran el festival per presentar el seu nou treball 'Fruit del deliri', el seu sisè disc publicat fa només uns mesos, i regalaran algunes interpretacions dels seus temes més coneguts. El darrer concert de la nit és el de la banda dance !!! (CHK CHK CHK), que farà ballar el públic com clama una de les seves cançons més ballades, 'Dance Is The Best Revenge'.

Protagonisme català per encetar la jornada

Les actuacions que han obert els concerts de dissabte han tingut protagonisme català. Dels primers a tocar han estat els grups barcelonins Ginestà i Al·lèrgiques al Pol·len. La 'girl band' del barri de Gràcia ha pujat a l'escenari per defensar el seu últim disc 'Crits, cants, baralles' i ha regalat al públic cançons com 'Anestèsia total' o 'Que sí, que no'. Les veus femenines també s'han sentit al concert de Marala, que ha actuat per primera vegada al Cruïlla per presentar-hi el seu últim i premiat disc 'Jota de Morir'!. El trio format per Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort ha dominat l'escenari i -enfundades en faldilles llargues i tops vermells- han transmès el seu peculiar aire místic al públic.

Per contra, els que ja són uns veterans del festival són els The Tyets. En aquesta edició, el duet de Mataró s'ha guanyat un any més el públic amb la seva energia i èxits com 'Olivia', 'Bailoteo' o 'Clar que t'he trobat a faltar', del disc 'Èpic Solete'. Una de les seves cançons més populars, 'CotixCoti', ha estat una de les últimes que han tocat. Habitual ja en totes les festes, part del públic s'ha organitzat en rotllanes per ballar-la al ritme de la sardana.

El darrer dia de festival també ha comptat amb artistes com Aurora, Calexico, La La Love You, Peter Fox, Pole, Zetak, Xarim Aresté i Roba Estesa.

El Cruïlla amb més afluència

El Festival Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb una afluència de 77.000 persones, la més elevada fins ara. Així ho ha explicat el director del festival, Jordi Herreruela, en fer balanç de l'edició d'enguany. Herreruela ha reivindicat que el Cruïlla "sobretot és el seu públic". Un públic divers i plural, ha dit, que és al centre de tot el que es fa. El director també ha posat l'accent en el fet que "gairebé el 100%" del públic és local i ha assenyalat que el festival és una mostra de la Barcelona "real" i no la de "postal".

Tanmateix, Herreruela ha volgut defugir la reducció de l'èxit del festival a les xifres. En aquest sentit, ha afirmat que el Cruïlla és un punt de trobada. "Vol ser un element cohesionador de l'ecosistema cultural de Barcelona i de Catalunya", ha dit. Així, ha fet valdre que el públic és divers i plural i que el format de nits diverses amb públic divers funciona "extraordinàriament bé".