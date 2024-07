El museu Dalí de Figueres celebra els 50 anys amb un cicle d'arts escèniques de nit "per acompanyar les obres" del geni

El museu Dalí de Figueres celebrarà els 50 anys amb un cicle d'arts escèniques de nit. L'equipament tornarà a obrir les portes en horari nocturn, però aquesta vegada els visitants es trobaran amb peces de música, teatre i dansa durant la seva passejada pel museu. Es tracta d'una col·laboració entre la Fundació Gala Salvador Dalí i Bitó Produccions, responsable del festival Temporada Alta. La directora dels museus Dalí, Montse Aguer, explica que el geni empordanès ja havia imaginat el museu com un equipament per obrir durant la nit. Aguer també ha recordat que Dalí era un artista polifacètic i això "encaixa perfectament" amb la iniciativa. L'equipament obrirà de nit de l'1 al 25 d'agost i cada setmana hi haurà tres funcions de cada proposta.

Figueres recuperarà la part de teatre del museu Dalí durant el mes d'agost, quan l'equipament tornarà a obrir a la nit. En concret ho farà de les deu a la una de la matinada. Però els visitants que hi passin en horari nocturn els dies 5,6 i 7 d'agost, a més, gaudiran d'una proposta musical afegida. En quatre zones del museu hi haurà un músic interpretant obres de, entre d'altres, el compositor alemany Johann Sebastian Bach. Seran peces curtes de set o vuit minuts que s'interpretaran com a 'solos' diverses vegades, de manera que els visitants "se les vagin trobant". Abans de tancar les portes, els quatre músics que estaran repartits, faran un quartet a la sala de la cúpula.

Aquells que prefereixin anar-hi els dies 12, 13 o 14 d'agost es trobaran amb lectures de textos de teatre de Federico García Lorca, bon amic de Dalí, i de Josep Pla, que se'n va declarar admirador. Uns textos, que "casen" amb la idea que tenia Dalí de com havia de ser el museu.

Finalment, els dies 19, 20 i 21 d'agost serà el torn de la dansa. Quatre ballarines, entre les quals Lorena Nogal, interpretaran balls que, com en el cas de la música, es faran en forma de 'solo', per després, fer una peça conjunta abans de tancar el museu.

D'aquesta manera la Fundació Gala Salvador Dalí dona el tret de sortida als actes per celebrar el mig segle del museu. "Volíem recuperar l'esperit del teatre inicial i, a més, Dalí era un artista polifacètic que anava molt més enllà de la pintura", ha explicat la directora dels museus Dalí, Montse Aguer.

Acompanyar les obres del geni

La iniciativa es fa conjuntament des de la fundació amb la col·laboració de Bitó Produccions. El seu director, Salvador Sunyer, explica que "en cap cas" volen que les arts escèniques siguin les protagonistes. "El que pretenem és acompanyar les obres del geni. En un teatre el protagonista és l'escenari, en un museu són les obres", remarca Sunyer.

El director de Bitó explica que la proposta "reflecteix" el que era Dalí i considera que l'espectador viurà una experiència que "encaixa perfectament" amb la idea que tenia l'artista empordanès.

Dalí i la nit

Per la seva banda, Aguer ha explicat que la idea d'incorporar la proposta durant les nits és una forma d'homenatge també a Dalí, per la relació que hi tenia. "Hi ha un Dalí adolescent, imaginatiu que relaciona la nit de forma romàntica i conforme es va fent surrealista canvia al misteri i les ombres", explica.

La directora explica que la nit és una paraula que Dalí ha fet servir molt tant als seus textos com també a les obres. "Imaginació, enigma, imaginació o misteri són paraules molt dalinianes i això és el que volem que es reflecteixi amb les arts escèniques a dins del museu", ha conclòs.