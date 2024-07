Karol G: la supernova llatina que omple els estadis

Lluny que el desamor la destruís com en algun moment va dir que temia, a Karol G (Medellín, 1991) li ha donat gasolina per batre tots els rècords i convertir-se en l’artista llatina del moment. Mañana será bonito, que va compondre inspirada per la seva ruptura amb el cantant porto-riqueny Anuel AA, ha fet història al ser el primer àlbum en castellà d’una artista femenina que arriba al número u a la prestigiosa llista Billboard 200 i per guanyar el Grammy en la categoria de millor música urbana. Alguns dels seus temes superen els mil milions de reproduccions a Spotify, com Provenza o TQC, sigles de Te Quedé Grande, en el qual l’autodenominada Bichota fa dupla amb Shakira, una altra despitosa que fa tronar i ploure. A més, el disc ha donat peu a una babilònica gira en la qual Karol G està immersa des d’agost del 2023, d’estadi en estadi pel món penjant sovint el cartell de sold out. Mañana será bonito tour culmina aquesta setmana amb quatre nits consecutives de concerts -del 20 al 23 de juliol- al Santiago Bernabéu, que l’espera ple a rebentar. Una altra fita.

Però abans de convertir-se en la reina indiscutible del perreo, de revolucionar la música urbana sense haver de passar-se a l’anglès, Karol G va estar a punt de llançar la tovallola. Carolina Giraldo Navarro, el seu nom real, va començar la seva carrera el 2006 a Factor X. Va llançar algunes cançons pròpies i va mirar d’emular l’èxit de Justin Bieber penjant versions de temes en anglès a YouTube. Però l’èxit se li resistia, malgrat la seva tenacitat repartint CDs per gasolineres i autobusos. Cansada d’obrir-se pas «a cop de matxet» en una indústria plena de prejudicis de gènere, Karol G va decidir donar-se un respir i mudar-se el 2012 a Nova York per perfeccionar l’anglès, en contra de l’opinió del seu pare, Guillermo Giraldo, que li feia de mànager i estava convençut del seu talent.

Tornada a Medellín

La seva intenció era oblidar-se de la música, però cada dia en el llarg trajecte amb metro que la separava de la casa de la seva tia a Baldwin (Long Island) on s’allotjava fins a l’escola de màrqueting de Manhattan, veia un cartell que anunciava una conferència per a músics interessats a donar un enfocament de negoci al seu projecte. Ella ho va interpretar com un senyal i va decidir tornar a Medellín, on es coïa un nou reggaeton més comercial, per fer un últim intent.

Karol G. / EFE

El 2017 va publicar el seu primer àlbum Unstoppable, en el qual incloïa Ahora me llama, un tema trap amb Bad Bunny que ja parlava d’empoderament femení. Després va venir KG0516, el seu tercer àlbum, amb èxits com Tusa, amb Nicki Minaj, i Bichota, terme amb què ha encapçalat la dona femenina i poderosa sense complexos. Havia nascut un estil: ritmes enganxosos, amb lletres festives i pujades de to, en el qual la dona en comptes de patir viu la seva sexualitat sense complexos i, davant el desamor, torna a provar sort. Lletres que van des d’allò de «mi cama suena y suena», que cantava junt amb J. Balvin, a «mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor».

Amb aquests elements, Karol G s’ha convertit en la primera llatina a guanyar el Billboard com a Dona de l’Any, un pòdium que comparteix amb estrelles globals com Taylor Swift, Madonna i Beyoncé. Imparable, s’ha estrenat com a actriu en la sèrie de Netflix Griselda, on comparteix cartell amb Sofía Vergara, i ara es proposa convertir l’enganxós merengue a Si antes te hubiera conocido en la cançó de l’estiu. Però no és un merescut descans el que espera a Karol G una vegada culmini a Madrid la seva multitudinària gira d’estadis: ja està preparant un nou disc.