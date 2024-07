Voltaire i Rosseau, cara a cara a Torroella de Montgrí: Aquesta és la nova programació de l’Espai Ter

Dos dels pares espirituals de la Revolució Francesa i símbols de la Il·lustració, Voltaire i Rosseau, es veuran les cares a Torroella de Montgrí. Tot plegat no serà gràcies a cap art de màgia, sinó al plat fort de la programació del segon semestre de l’Espai Ter. La disputa, dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats, serà només un dels divuit espectacles de teatre, música, dansa o circ a l’Auditori de finals d’agost fins a principis de gener, així que cal anar a pams. Ramon Madaula, La Calòrica, Alba Carmona o The Gramophone Allstars Big Band seran altres noms a tenir en compte.

La disputa no ressalta només pel llistó, sinó perquè, amb Le congrès ne marche pas, serà una de les dues funcions que l’Espai Ter programi amb el Temporada Alta. La primera, com hem dit, està dirigida i interpretada per Josep Maria Flotats, que s’acompanya de Pep Planas per a enfrontar les grans ments de Voltaire i Rosseau. També té un toc francès l’altra representació que col·labora amb el festival gironí. És una comèdia política de La Calòrica on la societat capitalista se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.

En teatre també destaquen dues obres escrites per Ramon Madaula. Els Buonaparte, on els dos cèlebres germans conversen sota la direcció de Sílvia Munt; i Conqueridors, una comèdia esbojarrada sobre els secrets d’un rodatge televisiu dirigida per Josep Maria Mestres i amb el propi Madaula, Roger Coma o Mònica Glaenzel com a actors. L’aposta per la comèdia és clara, amb l’acidesa de El favor, o l’última proposta d’un habitual a l’escenari de Torroella, Cascai Teatre, que presenta L’orquestra impossible, amb humor i música en directe. Altra oferta teatral és Iribarte, de la companyia Buataca Zero i sobre Manuel Fraga; i Les Mares, un homenatge còmic de Carles Xuriguera i Fel Faixedas a les seves progenitores i tota una generació.

Aniversaris i obres premiades

La programació musical celebrarà el desè aniversari de The Gramophone Allstars Big Band, que obrirà la gira de l’efemèride a l’Espai Ter amb un disc recopilatori i un documental commemoratiu que estrena la tardor. A més a més, la cantaora Alba Carmona presentarà el seu segon treball, Cantora, nominat a Millor àlbum d’arrel dels Premis de l’Acadèmia Espanyola de la Música. En dansa, destaca el retorn a l’Auditori de CaraBDanza, consolidada i recorrent deu anys de trajectòria a Pasado, Presente, Futuro.

A l’Espai Ter no faltaran propostes familiars com el premiat Viatge a Oz de Trencadís Produccions, que actualitza el clàssic; la Lumière del mag Txema Muñoz; o Latas, una reflexió sobre el canvi climàtic de la Cia. D’Click. Les entrades per a tot plegat ja estan disponibles.