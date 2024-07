Liddell: «La polèmica de ‘Dämon’ ha estat molt bergmaniana. Crec que ell estarà feliç»

Angélica Liddell (Figueres, 1966) ha defensat el seu espectacle i els seus atacs a la crítica a Dämon. El funeral de Bergman, que van causar polèmica al Festival d’Avinyó i van portar un crític a denunciar-la per injúries. «Ni tan sols són injúries, sinó un joc de paraules», va dir aquest dimecres l’artista, que va defensar la llibertat artística en la roda de premsa de presentació de l’espectacle al Grec. «La polèmica ha estat molt bergmaniana. Ha legitimat l’obra. Li ha donat tota la raó a Bergman. Crec que ell estarà feliç i amb això n’hi ha prou», va dit. Se la veia satisfeta amb el resultat de la seva nova feina que, a partir d’aquest dissabte i després de ser rebuda amb una gran ovació en la seva estrena a la inauguració d’Avinyó, recalarà al Lliure de Montjuïc.

Més enllà de rendibilitzar la polèmica, Liddell considera que el crític que va posar la va denunciar va anar massa lluny: «No va entendre que era dins una obra de teatre, que l’art està per sobre de la vida i no és la vida». Considera que la polèmica «ha revelat que els crítics poden utilitzar mecanismes que no tenen a veure amb la llibertat d’expressió perquè ha anat a una comissaria posar una denúncia» perquè «quan un crític, en lloc de recórrer a la llibertat d’expressió, va a la policia, alguna cosa va malament», va apuntar en referència a l’acció empresa per Stéphane Capron, responsable de la secció d’espectacles a France Inter. El seu cognom, molt semblant a cabró, és una cosa que va ressaltar Liddell a la primera part de l’espectacle. Hi queda palesa la nefasta relació que el cineasta suec, en qui s’inspira aquesta peça, va mantenir amb la crítica.

Dämon. El funeral de Bergman és la segona part d’una trilogia inaugurada al festival Temporada Alta de Girona amb Vudú (3318) Blixen que completarà amb Eon la temporada que ve. Serà una obra amb imatges però sense text. «Em ve de gust emmudir, expressar-me d’altres maneres a través de cossos, coses i altres universos expressius. La paraula al final és una condemna», va declarar Liddell, autora, directora i performer de 57 anys que mira la mort a la cara i al pas del temps a la segona part d’aquesta trilogia.

Barcelona és el primer lloc on recala l’obra a sala després de l’estrena a l’imponent Cour des Papes d’Avinyó, un espai a l’aire lliure amb segles d’història a què va treure partit. En aquesta obra actua amb una dotzena d’artistes i una quinzena de voluntaris que contracta allà on va.

Angélica Liddell llepa l'orella d'un actor que interpreta Ingmar Bergman a l'espectacle 'DÄMON'. / Aleix Freixas / ACN

Que es prepari la crítica

El seu pla és «anar adaptant les dramatúrgies» allà on es representi Dämon i anar enfrontant-se a la crítica «de diferents maneres» però sense deixar les referències a la crítica francesa que han servit per armar la dramatúrgia original perquè són «de grans mitjans referents al món, amb un poder impressionant, capaços de posar i treure governs». Caldrà veure quins canvis incorpora al Lliure inspirant-se en l’esperit indomable d’Ingmar Bergman (1918-2007), autor de films com El setè segell (1957), Persona (1966) o Secrets d’un matrimoni (1973) .

Tot i la grandesa que adquireix en escena, Liddell es considera davant de les grans corporacions com «l’home sol del tanc a la plaça de Tiananmen». I afegeix: «Pertanyo a una nissaga de bufons, de bojos, d’alienats, d’actors, de denunciats. Faci el que faci a Barcelona, no deixarà indiferent. Que es prepari la crítica».

A l’obra hi participen quatre actors del Dramaten, el teatre suec més important on el director va treballar, un dels sis coproductors de l’espectacle que compta amb alguns vestits utilitzats en alguns dels muntatges. Poder treballar amb persones que el van conèixer i fins i tot van presenciar el polèmic enfrontament amb un crític pel qual va haver de pagar una multa ha estat molt interessant per a Liddell, admiradora de Bergman.

D’ell n’ha llegit els Quaderns de treball (1955-1974), plens de reflexions sobre l’art, la creació i el tortuós camí fins a aconseguir plasmar allò que volia. Dämon segueix el guió que el mateix Bergman va escriure per al seu sepeli, que va dissenyar després de veure l’enterrament del Papa Joan Pau II i va anar a encarregar un taüt idèntic. El creador va deixar fins a apuntat quina música hauria de sonar. Liddell afegeix a més reflexions sobre l’art, la vida i la mort i introdueix referència a Un somni de Strindberg, una de les obres que Bergman més vegades va muntar.