El Nomad Festival torna al Castell de Calonge amb música, animació, moda i gastronomia

El castell de Calonge acollirà a partir d'aquest divendres, i fins al diumenge 28 de juliol, una nova edició del Nomad Festival. L’esdeveniment itinerant, que recorre cada any diversos punts de la geografia catalana, convidarà al llarg de tota una setmana els visitants a viure «una experiència d’oci i cultura en un gran espai per a concerts de música en viu, gastronomia, mercat de dissenyadors independents i petites marques que generen riquesa al territori, i activitats per als més menuts», tal com destaca l’ajuntament del municipi del Baix Empordà en un comunicat.

Després de les dues primeres edicions a Calonge, l’esdeveniment repeteix en aquesta tercera entrega amb «una clara aposta per valors de sostenibilitat, proximitat i originalitat».

El Nomad obrirà les portes cada dia de les 18 ha la 1 h, i inclourà música, espectacles familiars, animacions itinerants, conta contes, diversos tallers, xerrades, una zona de jocs per als més petits i una àmplia oferta gastronòmica.

La programació musical de la cita inclourà actuacions de 2 A la carta, Alma de Pop, Blackiss, Querencia Animal, Xibarri, tribut a Bob Marley, Trambolicoss, Mala Vida, Verbena’m, Dantuvi, The Ringos, Karenoke, Marco Deíta, Reclam, Didacellist, Ninety’s, Litus, un tribut a Mecano o un bingo musical, entre d’altres.

L’entrada general al Nomad Festival és gratuïta, si bé algunes activitats són de pagament. Consulta tota la programació aquí.