La «Revolució» sobre rodes que engega la Fira de Circ al Carrer

La 29a Fira de Circ al Carrer de La Bisbal d’Empordà no començarà fins divendres, però l’espera ja fa un any que dura i, per no fer-la més llarga, dijous a la nit hi haurà una prèvia als tres dies plens d’activitats que ompliran la ciutat de llavors a diumenge. Així, abans que tota una bona colla de clowns, acròbates, malabaristes, equilibristes, trapezistes o, fins i tot, ballarins aeris comencin a apoderar-se dels racons de La Bisbal, qui vulgui podrà gaudir dijous d’un bon aperitiu.

Els encarregats de servir-lo, a les 22.00 h i a la Plaça Major, seran la companyia Teatro sobre Ruedas, que oferirà al públic el seu espectacle Revolució. La pallassa Marta Sitja, el malabarista Òscar Hornero i l’artista musical Looping Greis posen en escena una obra que encara es troba en procés de creació i que es presenta en format de preestrena.

«És un espectacle de circ amb música en directe i humor que parla dels límits tant físics com mentals de les persones amb cadira de rodes», explica Sitja. Aquesta crítica vers l’accessibilitat vol ser «forta», mostrant els problemes amb què es troba una persona que, com Hornero, va amb cadira de rodes. Aquestes qüestions s’aborden tant en espais públics com privats, i es fa amb una combinació de música en directe i humor que volen convidar els espectadors a la reflexió. L’obra, de fet, està pensada per a públics de totes les edats, «perquè ens adonem que tenir uns límits físics és dur perquè encara no estem preparats», consciencia Sitja.

Manlleu, Saragossa i Madrid

El trio que representarà l’espectacle que fa de prèvia a la Fira de Circ al Carrer mostra la diversitat d’orígens que també tindrà el festival. Sitja és de Manlleu, Hornero de Saragossa i Greis de Madrid. A la 29a edició de la fira hi haurà molt talent local (més de la meitat de companyies són catalanes), però també de l’Estat i, a més, el Regne Unit i França.

Amb la seva particular Revolució, que durarà uns seixanta minuts, Teatro sobre Ruedas lluirà els fruits de la Residència Fira de Circ 2024 de què van gaudir. Allà van poder treballar en l’obra, que estrenaran el setembre a Tàrrega, i ara mostren a La Bisbal, contents de poder-ho fer amb públic. La inclusió d’aquest espectacle correspon a la voluntat del festival d’apostar «pel circ contemporani i propostes arriscades i trencadores, sense renunciar a espectacles de caràcter més popular per a tots els públics». Totes dues coses, de fet, poden anar a la mà.

La Revolució de dijous prepara la que s’espera per a divendres i el cap de setmana, amb 40 espectacles de 29 companyies diferents omplint les places i carrers de la ciutat.