Temporada Alta suma Buenafuente, Sopa de Cabra i La Calòrica

El Festival Temporada Alta ha anunciat fins a deu noves propostes, les entrades per a les quals ja es poden comprar, per a la que serà la seva 33a edició. El certamen també ha confirmat les seves subseus, i més enllà de les comarques gironines (Banyoles, Bescanó, Celrà, FigueresPalafrugell, Sant Gregori i Torroella de Montgrí) també arribarà, com en les dues anteriors edicions, a la ciutat de Barcelona, que acollirà l'estrena a Catalunya d'Age of Content, de La Companyia (La) Horde amb el Ballet National de Marseille al Mercat de les Flors Entre les novetats confirmades també destaquen Andreu Buenafuente (La ràdio que em va parir), Josep Maria Flotats (La disputa), Sopa de Cabra o La Calòrica (Le congrés ne marche pas).

A més a més, el festival també acollirà l'estrena absoluta d'una nova posada en escena de l'obra Un matrimoni de Boston, de David Mamet, amb Emma Vilarasau i Marta Marco. En aquesta ocasió, el nou muntatge repeteix director, Josep Maria Mestres, atorgant a Vilarasau el paper que el 2005 va interpretar Ana Lizaran, a Marco el paper que llavors va fer Vilarasau i incorporant Emma Arquillué per interpretar el personatge més jove.

Temporada Alta també acollirà l'estrena a Catalunya d'una reformulació de l’espectacle l'espectacle familiar de La Menuda, que ja es va poder veure al certamen el 2023 però que incorpora ara el Cor Geriona. Es tracta d'un espectacle pluridisciplinar per a la primera infància (0-3 anys) sobre la llum, la nit i el poder de la música.

La programació per aquesta nova edició, que es donarà a conèixer en la seva totalitat el 29 d'agost i que s'inaugurarà amb una triple representació de l'espectacular Carmina Burana de La Fura dels Baus, també inclourà espectacles com Altsasu, El favor i Operetta. La 33a edició del festival tindrà lloc entre el 12 de setembre i el 8 de desembre.