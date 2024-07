Els èxits «La jauría», «Les mares» o «El favor» podran veure’s al Teatre de Bescanó

El Teatre de Bescanó va presentar la seva programació per la resta de l’any amb caps de cartell tan destacats com Les mares, La jauría, El favor o Amnèsia.

El darrer espectacle del duet còmic Fel Faixedas-Carles Xuriguera, servirà el 8 d’agost com a avançament a la temporada de tardor-hivern. És un homenatge amb humor a les mares dels actors, i s’inclou en la programació de la Festa Major.

Però la peça més destacada és La Jauría, per la qual s’ha programat una segona funció el 13 de setembre vist l’alt ritme de venda d’entrades per la del dia 14. Es tracta d’un èxit amb dramatúrgia de Jordi Casanovas i direcció de Miguel del Arco que, amb un repartiment d’altura (Ángela Cervantes, Carlos Cuevas, Artur Busquets...), es basteix de fragments de les declaracions del judici als membres de l’anomenada «manada» de Pamplona. Ha estat un èxit a Barcelona, Madrid o el Teatre Municipal de Girona.

Una aposta pel teatre de text que ratifica El favor (19 d'octubre), comèdia escrita per Susanna Garachana i dirigida per Xavier Ricart sobre el favor que en Cesc, un home que supera la quarantena i desitja ser pare, demana als seus amics. En aquesta nit inoblidable hi particpen l'actor gironí Jordi Rico i el banyolí David Marcé. Amnèsia (10 de novembre), espectacle d’humor negre de Nelson Valente produït pel TNC i la Sala Trono de Tarragona, és una altra peça important en la programació. Valente, de fet, també apareix amb Pols de diamant (21 de desembre), sobre un cas real d'agressió LGTBIfòbica.

En l’habitual col·laboració amb Temporada Alta es programa la polifonia vocal del Cor de Banyoles a Operetta (26 d'octubre), descontextualitzant les millors àries d’òpera per a tota la família. En música destaquen els 4 Grammys llatins del cubà Álex Cuba (5 d'octubre) i la gira Todo se puso azul de Queralt Lahoz (30 de novembre). També actuaran, prop de casa, el Casal Parroquial Llagosterenc (L'inspector, 22 de setembre) i el Ballet Jove de Girona, amb la seva versió de El trencanous de Txaikovski (24 de novembre). Altres obres per a tota la família seran La gallina dels ous d’or de la companyia Zum Zum Teatre (15 de desembre) i On vas Moby Dick? del Centre de Titelles de Lleida (17 de novembre).