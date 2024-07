El mític John Fogerty aterra al Cap Roig després de quinze anys del seu primer i únic concert a Catalunya

El guitarrista i compositor John Fogerty, líder de la famosa banda de rock and roll Creedence Clearwater Revival, ha aterrat aquest divendres a la nit al festival de Cap Roig amb el segon concert que fa a Catalunya -només havia actuat a Barcelona el 2009-. Damunt l'escenari l'acompanyen els seus fills Shane i Tyler Fogerty, que formen part de la gira 'John Fogerty & his travelin' band' amb què continua celebrant el més de mig segle de rock, encara eufòric per haver aconseguit els drets de les cançons de Creedence Clearwater Revival. Aquest és el quart concert de l'edició 2024 del Cap Roig i un dels plats més forts. De fet, el director Juli Guiu va reconèixer que feia catorze edicions que intentaven comptar amb el músic americà.

Fogerty acompanyat de la banda ha ofert un concert d'hora i mitja on ha repassat els grans temes de la mítica Creedence Clearwater Revival. El nord-americà ha arrencat amb 'Bad moon risin' i 'Up around the bend'. Un públic entusiasta aplaudia el músic que ha mostrat energia a sobre l'escenari, tot i els 79 anys. La banda ha enllaçat cançons mítiques de la Creedence com 'Rock and roll girls', 'It came out of the sky', que han donat pas a 'Joy of my life' i 'Fight fire', fins que ha arribat un dels grans moments de la nit a Cap Roig amb les primeres notes de 'Keep on chooling'.

La festa apuntava alt fins a sonar una de les grans esperades de la nit, 'Have you ever seent he rain' que ha servit perquè el públic ovacionés un pletòric Fogerty, que no s'ha deixat res a sobre de l'escenari de Cap Roig. 'Down the corner', 'Old man down road' i 'Fortunate son' han donat pas als bisos, on s'esperava l'altre clàssic dels Creedence Clearwatter Revival'.

'Rocking all over the world' ha estat el preludi de 'Proud Mary', moment àlgid de la nit que ha tancat un Fogerty, gran però exuberant a l'escenari.