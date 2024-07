Mor el cuiner Fermí Puig als 65 anys

El cuiner Fermí Puig ha mort aquest divendres als 65 anys, segons ha pogut confirmar l'ACN. Des del 2013 regentava el restaurant del mateix nom al carrer Balmes de Barcelona i a banda de cuiner també havia estat divulgador gastronòmic. Era autor de diversos llibres de cuina i col·laborador habitual del programa matinal de Rac1 conduït per Jordi Basté. El maig passat va tancar el restaurant barceloní per jubilació. El soci de Puig, Alfred Romagosa, explicava aleshores a Rac1 que col·laborava amb ell des del 1999, primer al restaurant Drolma, de l'Hotel Majestic, on van estar fins al 2011, després al Petit Comitè, que més endavant regentarien Nandu Jubany o Carles Gaig, i ja des del 2013 al Fermí Puig, al 175 del carrer Balmes.

Puig era considerat un dels principals referents de la cuina tradicional catalana i Romagosa explicava el maig passat que després de guanyar una estrella Michelin al Drolma va decidir sortir d'aquest "món mediàtic" perquè "no volia ser a cap guia ni que ningú el jutgés.

El xef va començar a treballar a les cuines al restaurant de la cuinera Montse Guillén, al mateix barri on tenia l'últim establiment que va regentar, i s'havia format en restaurants de renom com El Bulli, on va recomanar el cuiner Ferran Adrià, que acabaria essent l'ànima d'un dels espais gastronòmics més reputats del món.

A finals de juny l'Ajuntament de Granollers, vila on Puig va néixer el 1959, es va sumar a una petició signada per personalitats de la cultura i la política perquè la Generalitat concedís la creu de Sant Jordi al cuiner després d'una trajectòria de 45 anys.

La família del cuiner ha emès un comunicat en què explica que Puig "ha marxat després d'haver plantat cara d'una forma admirable i amb molta valentia als diversos problemes de salut sorgits" des que li van diagnosticar una malaltia limfàtica.

També han agraït "l'esforç i dedicació" de l'equip mèdic i del personal sanitari que l'ha atès, tant de l'Hospital Clínic de Barcelona com de la Clínica Sant Antoni.

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont també s'ha fet ressò de la notícia i a través de la xarxa social X ha indicat: "Gràcies de tot cor per tantes i tantes coses meravelloses, i pel teu compromís insubornable i incondicional a la causa de Catalunya".