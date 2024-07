David Bowie, Tina Turner i Mick Jagger, a Sant Feliu de Guíxols

Més de 400 instantànies que capturen concerts d’artistes internacionals ( Bruce Springsteen, Leonard Cohen, Tina Turner, Neil Young, Madonna, Miles Davis, Mick Jagger, David Bowie o Bob Marley) i nacionals (Raimon, Loquillo, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra o El Último de la Fila), s’exhibeixen al Museu Monestir de Sant Feliu de Guíxols dins l’exposició En directe del fotògraf Francesc Fàbregas (Sant Just Desvern, 1950). La mostra que es podrà visitar fins al pròxim 30 d’agost.

El gruix principal de les imatges que es poden veure a l’exposició, que es va inaugurar ahir al vespre i forma part de la programació del Festival de la Porta Ferrada, van ser captades en les dècades dels 70 i els 80, quan Fàbregas tenia la fotografia com a principal dedicació, atès que va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a treballar per TV3, on va crerar l’històric programa musical Sputnik i va impulsar altres formats icònics com Silenci?, Òpera en Texans, Hidrògen o Loops.

El recorregut s’inicia amb un gran mosaic de tretze metres integrat per 260 retrats, els quals mostren, de forma aleatòria, diferents cantants i músics pertanyents a diversos gèneres musicals com ara el folk, el jazz, el pop, el rock o el flamenc. «El que vull ensenyar amb aquesta exposició és que hi ha diferents maneres de mirar. Sempre hi ha la foto que t’encarreguen específicament, però aquí el que he volgut mostrar en gran part són retrats que he fet» comenta el fotògraf, que afegeix que en cert moment es va fer preguntar si era possible «fer retrats en directe».

«Són fotos que semblen bastant impossibles quan parlem de grans estrelles» apunta Fàbrega, que precisa que aquests retrats personals són presents en bona part de l’exposició que mostren sobretot moments de backstage, «aquells moments que el públic no acostuma a veure».

Sobre l’enorme mosaic de gairebé tretze metres que obre l’exposició, Fàbregas explica que la idea va sorgir arrel de la desaparició el 2020 en format paper de la revista Rockdelux, de la qual en va ser editor. «Tenia molt de material al despatx i vaig pensar que n’havia de fer alguna cosa. Se’m va ocòrrer digitalitzar aquelles fotografies que guardava i que vaig poder anar redescobrint» explica.

Presentació del llibre

Coincidint amb l’exposició En directe, Francesc Fàbregas presentarà el pròxim diumenge 28 de juliol (17 h) al mateix Monestir de Sant Feliu el llibre Bruce Springsteen. Barcelona 1981 (Milenio, 2024), amb fotografies i testimonis del primer concert a Espanya de Bruce Springsteen, que va tenir lloc el 21 d’abril del 1981 a Barcelona. L’autor estarà acompanyat pel periodista musical Jordi Bianciotto.