La Bisbal torna a ser la capital del circ al carrer

La Bisbal d’Empordà s’ha convertit en un any més en una gran carpa de circ a l’aire lliure. Carrers i places són l'escenari des de divendres d'una quarantena d’espectacles de 29 companyies, la majoria catalanes, però també amb presència d’algunes de la resta de l’Estat, del Regne Unit i França. Els que caminin avui pels carrers de la capital del Baix Empordà ho poden fer envoltats d’acròbates, clowns o trapezistes per la capital per un cap de setmana del circ.

SOM 1 EKIP! amb Circ Los estrenarà avui la jornada de circ a dos quarts de dotze del matí i el festival de circ es clourà amb Smashed de Gandini Juggling a tres quarts d’onze de la nit procedent del Regne Unit.

Clowns, acròbates, equilibristes, malabaristes o trapezistes són alguns dels protagonistes de les moltes disciplines, també alguna pinzellada de dansa.

I on es poden veure?, doncs als carrers i places ocupats pel circ i atapeïts els darrers dies de veïns i visitants. A emblemàtics espais com la plaça Major, el passeig Marimon Asprer, la plaça Benet Mercader o la plaça Germans Sitjar s'han anat succeint i ho faran avui els espectacles i espectadors, en alguns punts aprofitant l’ombra dels arbres.

Aposta pel talent local

L’aposta d’aquesta edició ha estat el talent local, amb més de la meitat de companyies catalanes, «cosa que fa més sostenible la proposta», apunten des de l’Ajuntament. Es prioritza la qualitat a la quantitat i s’ajusta a la realitat estructural com a festival.

A la vegada, si bé se cenyeix a una rigorosa paritat, també hi ha un acurat equilibri de gèneres de circ. I, un any més l’eix programàtic aposta pel circ contemporani i propostes arriscades i trencadores, sense renunciar a espectacles de caràcter més popular per a tots els públics. També hi ha la ferma voluntat inclusiva, diuen els organitzadors en la XXIX edició d'aquesta Fira de Circ al Carrer.

Inclusió

Una pallassa i un malabarista en cadira de rodes eren els protagonistes divendres de l’espectacle Revolución de la companyia Teatro sobre ruedas. Un exemple d’una proposta d’un circ contemporani, en aquest cas mostrant aspectes com la inclusió de les persones amb discapacitat física als espais públics i privats.

Es va poder gaudir divendres també de Lenguajes de la companyia Impulsos, una proposta que es fa amb llengua de signes per tal que també el pugui seguir el col·lectiu de persones sordes.

Durant tot avui es podran veure una vintena d'espectacles, només tres d'ells de pagament i a un preu assequible.