La Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà aplega 21.000 espectadors

La 29a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà ha aplegat 21.000 persones. Són xifres molt similars a les d'anys anteriors, segons han explicat fonts de l'organització. El certamen encara aquest diumenge la seva recta final després de tres dies i més de 40 espectacles programats.

Un total de 29 companyies s'han repartit per una vintena d'espais de la ciutat per presentar les seves propostes, com l'espectacle 'Revolución' de la companyia madrilenya Teatro sobre ruedas, formada per una pallassa i un malabarista en cadira de rodes, o 'Lenguajes' de la companyia Impulsos, un espectacle en llenguatge de signes. Els organitzadors han volgut enguany una oferta "molt transversal, intergeneracional i intentant posar la mirada inclusiva en un circ ben complet".