L’Arqueoparc Coves de Serinyà reobre després de cinc anys

L’Arqueoparc Coves de Serinyà va reobrir ahir després de cinc anys d’ençà que s’iniciés el projecte de remodelació de l’equipament del parc, que ha tingut un cost de 211.465,88 euros. Això no obstant, durant els darrers tres anys s’han fet obertures puntuals els mesos d’estiu.

La persona escollida per presidir l’acte de presentació institucional del renovat edifici museogràfic de l’Arqueoparc va ser el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. «Hem de crear un interès creixent per aquest Arqueoparc en benefici d’una identitat cultural més que mil·lenària i que arriba fins avui perquè no podem renunciar a cap fracció d’any de la nostra història», va explicar Nadal. «És un equipament nacional de gran importància», va afegir.

El conseller Nadal també va definir com a «factor crucial» la vinculació amb la Universitat de Girona de la recerca arqueològica que es fa Serinyà, i que enguany compleix 50 anys. A més, Nadal va subratllar la importància que l’Arqueoparc obri de manera permanent per a fomentar la divulgació científica i per despertar vocacions entre els més joves gràcies a les visites guiades.

Les obres de millora de l’Arqueoparc Coves de Serinyà, segons expliquen des de la Generalitat, han consistit en diversos treballs de conservació i manteniment dels espais expositius, amb un nou projecte museístic i de modernització del centre, adequant-lo als recursos audiovisuals, expositius i gràfics que existeixen actualment. L’objectiu d’aquests treballs era «fer de l’equipament un referent en matèria prehistòrica del país». Finalment, el projecte ha tingut un cost de més de 200.000 euros, que ha comptat amb aportacions de diferents administracions. La Generalitat, mitjançant el departament de Cultura, ha finançat un total 96.471 euros, el 45,62% del cost total.

De la mateixa manera, el projecte també ha comptat amb l’assessorament d’una comissió d’experts en matèria prehistòrica, entre els quals hi ha membres del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i la Universitat de Girona (UdG).

L’Arqueoparc Coves de Serinyà és Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de zona arqueològica des del 2008 i és gestionat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany, que és copropietari de l’equipament amb els Ajuntaments de Serinyà i Banyoles.