Pasión Vega, "noia Almodóvar" a Peralada

Sense ser-hi, el cineasta Pedro Almodóvar, autor del cartell de la 38a edició del festival de Peralada, va ser el protagonista a l'ombra de la segona jornada del certamen. L'univers musical del manxec va irrompre al peu del castell amb Pasión Almodóvar, un concert que a través de la veu de la cantant Pasión Vega va dur a l'Empordà algunes de les cançons de films com Volver, Tacones lejanos o Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Convertida en "noia Almodóvar", Vega va arrencar amb Quizás, quizás, quizás una vetllada en què van sonar clàssics com Cucurrucucú Paloma, La bien pagá o Ne me quitte pas, bandes sonores d'un ventall de películ·les que va anar de la vuitantera Entre tinieblas a la més recent Dolor y gloria.

Un año de amor, Se nos rompió el amor o Puro teatro també eren a la tria de cançons "directes al cor" del recital, com les va definir la cantant. I va afegir: "podrien ser guions almodovarians en si mateixes", per la càrrega d'històries de "passió, nostàlgia i desig" que acumulen i que entronquen amb les protagonitzades per "dones fortes que lluiten per la seva llibertat" del realitzador espanyol.

Justament una de les actrius que s'ha posat a la pell d'aquestes dones, Marisa Paredes, va assistir al concert. També hi eren Darío Grandinetti, un dels actors d'Hable con ella i Vicky Peña.

En l'espectacle ideat per Joan Anton Rechi, amb direcció musical i arranjaments de Moisés P. Sánchez, Vega va cantar lletres d'autors com Carlos Gardel, José Alfredo Jiménez o Manuel Alejandro i va invocar cantants com Chavela Vargas, Miguel de Molina o Lola Flores en un escenari de colors vius i estètica pop, com la filmografia almodovariana.

Ay amor i I'm so excited als bisos van tancar una nit de cinema sense cinema i d'Almodóvar sense Almodóvar, en què la música va evocar a Peralada les grans històries femenines que ens arriben a través de la pantalla.